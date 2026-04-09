Què és el càncer de tim, la malaltia que ha tingut la consellera Esther Niubó

Esther Niubó ha explicat aquest dijous que ha passat per un càncer de tim, i que aquest ha estat el motiu perquè ha estat de baixa durant més de dos mesos. Concretament, es va haver de sotmetre a una cirurgia complexa que li van fer a l'Hospital de Bellvitge a principis de febrer, segons ha explicat ella mateixa en una entrevista a Ser Catalunya. Què és, però, el càncer de tim i què comporta?
El tim és una petita glàndula del sistema immunitari que es troba al tòrax, darrere de l'estèrnum -és a dir, entre el cor i els pulmons- i té una funció clau sobretot durant els primers anys de vida. Concretament, aquest òrgan ajuda a madurar els limfòcits T, que són els que s'encarreguen de defensar el cos de les infeccions. A mesura que passen els anys, aquesta glàndula disminueix de mida i perd part de la seva activitat.
Quan es diu que es té càncer de tim, significa que les cèl·lules d'aquesta glàndula han crescut de manera descontrolada i poden viatjar fins a altres òrgans del cos, però això depèn del subtipus del càncer. D'una banda, hi ha el timoma, que acostuma a créixer lentament i en pocs casos es propaga a altres parts del cos. D'altra, hi ha el carcinoma tímic, que creix més ràpidament i és més probable ho faci. Tot i això, encara que el càncer arribi als pulmons, per exemple, es continuarà fent referència al càncer de tim, no al de pulmó.
En el cas de Niubó, la consellera no ha especificat quin dels dos tumors ha estat el que ha tingut, però sí que ha dit que no va patir afectacions en òrgans importants. En el seu cas, va detectar que alguna cosa no anava bé arran de patir problemes de visió. Segons ha explicat, tenia molta sensibilitat a la llum i no enfocava bé, fins al punt de no poder llegir. Tot i que primer va creure que era per estrès, Niubó va decidir anar a urgències, on li van fer diferents proves oftalmològiques i neurològiques i li van diagnosticar miastenia gravis. Aquest trastorn era el que causava la fatiga muscular, que li provocava problemes a la vista. Llavors, els metges ho van vincular al càncer de tim.
Com es tracta el càncer de tim?
La majoria de les persones que pateixen càncer de tim se sotmeten a cirurgia per extirpar el tumor i, majoritàriament, tota la glàndula de tim. En funció de diversos aspectes, com ara l'etapa en què es troba el càncer o el tipus, també es pot tractar amb radioteràpia o quimioteràpia. La consellera ha explicat que, en el seu cas, li van haver de fer una cirurgia "complexa", però ha assegurat que no va patir cap complicació. Dos mesos després, diu que es troba bé i que està "en totes les condicions" per exercir les seves funcions.
Amb tot, la consellera ha confessat que no ha volgut explicar el diagnòstic concret fins ara per protegir els seus fills i pares. Segons ha relatat, es tractava d'una operació major que "havia d'anar bé, però mai ho saps": "Tu el que vols és despertar-te i que tot hagi passat". "Ara em sento amb l'obligació d'explicar-ho perquè altres persones poden estar passant per processos similars", ha confessat la consellera.