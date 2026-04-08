Educació envia un mail a les famílies per treure pit de l'acord amb CCOO i UGT

El Departament d'Educació i Formació Professional, en mans de nou de la consellera Esther Niubó, ha fet arribar un correu dirigit a les famílies en el qual treu pit de l'acord signat amb CCOO i UGT, el qual ha aprofundit encara més en la crisi educativa que viu el país: "Posem en marxa aquest butlletí per informar-vos sobre les mesures amb impacte en l’organització dels centres educatius i, per tant, sobre l’atenció educativa que reben els vostres fills i filles", comencen des de la conselleria en el correu que detalla alguns dels aspectes del pacte signat amb Comissions i UGT. Aquest correu està emmarcat com a "butlletí de la comunitat educativa", i aquesta és només la primera entrega.
Definint-lo de nou com a "acord de país", des de la conselleria remarquen que l'acord signat pel conseller Dalmau amb els dos sindicats minoritaris -en l'àmbit de l'ensenyament, no el laboral- preveu destinar una partida de 300 milions d'euros per a l'escola inclusiva: "Consolidarem figures socioeducatives com els i les tècniques d’integració social i educadores socials, reforçarem suports especialitzats com els i les mestres d’audició i llenguatge, ampliarem les places als centres d’educació especial, i revisarem les aules d’acollida per adequar-les millor a la realitat actual del sistema educatiu", destaquen des de la cartera d'Educació en la primera entrega del butlletí.
Des del Govern també remarquen que l'acord signat amb CCOO i UGT planteja una "reducció progressiva de les ràtios", redueix la càrrega administrativa de mestres i professors i fixa "millores retributives": "El personal docent tindrà un increment progressiu del 30 % del complement específic en quatre anys. Això situarà les retribucions anuals en 39.777 euros a primària i 44.508 euros a secundària l’any 2029", asseveren en aquest mateix correu. Aquest aspecte, però, és un dels que ha generat més distància amb els sindicats crítics de l'acord -és a dir, USTEC, Professors de Secundària (Aspepc), CGT i la Intersindical. De moment, després del pacte els sindicats minoritaris, les negociacions entre ambdues parts continuen encallades.
El sindicat majoritari titlla el mail de "propaganda"
El butlletí que ha fet arribar Educació a les famílies no ha deixat indiferent a les organitzacions sindicals del sector. La portaveu nacional d'USTEC, Iolanda Segura, apunta en conversa a Nació que des del sindicat veuen "abominable" el correu que ha fet arribar la conselleria: "A banda que és una propaganda barata, ara estan intentant buscar complicitats amb les famílies. Primer ho van fer amb les direccions, i ara les famílies", argumenta Segura. Des del sindicat majoritari de mestres consideren que l'administració intenta utilitzar els pares i mares com a "instrument de pressió i manipulació" per posar-los en contra dels docents.
En aquesta mateixa línia, des d'USTEC tornen a insistir que l'acord signat per Educació, CCOO i UGT és "insuficient" en tots els àmbits: "L'alumnat no notarà cap millora estructural immediata el curs vinent. Ni hi haurà prou reducció de ràtios, ni prou recursos per atendre bé la diversitat, ni una baixada real de la burocràcia que avui ofega els centres. Per això és tan greu que el Govern intenti manipular les famílies, en lloc d’explicar-los la veritat", exclamen. Aquesta mateixa setmana, els sindicats crítics amb l'acord, impulsors de la setmana de vaga del passat març, es tornaran a reunir per consensuar les pròximes passes del conflicte educatiu. Un cop organitzats, també ho sotmetran a consulta a les assemblees de docents d'arreu del país.