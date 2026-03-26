Els sindicats propulsors de la vaga educativa i el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, s'han reunit aquest dilluns a la tarda per intentar reconduir el conflicte. I, lluny de reconduir-lo, la trobada només has servit per constatar les "diferències" entre ambdues parts. L'executiu ha rebut els representants sindicals prop de les cinc de la tarda a la seu del Departament d'Educació, i la trobada s'ha allargat poc més d'una hora. L'objectiu dels sindicats era exigir la reobertura de les negociacions, mentre que el Govern buscava escoltar el posicionament sindical i defensar l'acord amb CCOO i UGT, ja que consideren que és la millor recepta per pal·liar les mancances del sistema educatiu.
Cap de les dues parts, però, ha aconseguit del tot el que volia. La portaveu nacional d'USTEC, Iolanda Segura, ha assegurat en sortir de la trobada que han exigit reobrir les negociacions per millorar les seves condicions laborals. La conselleria, però, també ha deixat clara la seva postura: "La conselleria ens ha traslladat que no hi ha marge de millora. Que estan compromesos en el desplegament aquest pacte [l'acord amb els sindicats minoritaris de l'ensenyament] i que l'espai de negociació ha de ser la mesa sectorial", ha asseverat Segura. Els sindicats, que han acudit a la trobada en bloc, també han demanat un compromís ferm de reobrir les negociacions. Compromís que, segons asseguren, no han obtingut.
El punt en què totes dues parts han aconseguit una mínima entesa és en el paper de les meses sectorials. Des de l'administració tenen la intenció de tornar-los a convertir en espais troncals de negociació -com havien estat abans de les diferents jornades de vaga i de l'acord amb CCOO i UGT. De fet, aquest mateix matí ja els havia convocat a la mesa d'avui, però els sindicats de la vaga han rebutjat participar-hi. Ara, però, les organitzacions sindicals sí que accepten tornar a les meses -la Intersindical no hi té representació. Ara bé, amb una condició: que sigui un espai on es parli de la millora de les condicions laborals i salarials. Si es convoca una mesa, amb l'ordre del dia corresponent sobre aquestes qüestions, els sindicats hi seuran. Si no, la taula pot tornar a quedar buida de les organitzacions majoritàries, com ha passat aquest dijous.
Doble lectura de la trobada amb Dalmau
Per la seva banda, des d'Aspepc -majoritaris en el sector de secundària- fan una doble valoració de la trobada amb el conseller de la Presidència. Per una banda, tal com ha explicat el seu secretari general, Ignasi Fernández, una lectura "positiva" perquè la mobilització ha forçat el Govern a reunir-se. Una lectura positiva que també comparteixen la resta d'organitzacions sindicals. Per altra banda, però, també n'hi ha una de negativa: "La sensació és que estem instal·lats en el dia de la marmota", ha exclamat. El representant sindical assegura que des de l'executiu es mostren oberts de paraula a reprendre les converses, però que a l'hora de concretar, tornen a defensar l'acord amb CCOO i UGT. És a dir, que no tenen intenció de canviar el pacte ja assolit amb els altres dos sindicats.
Davant d'aquest posicionament de l'administració, els sindicats han anunciat que enviaran una convocatòria oficial d'una nova mesa -a través de l'e-Valisa, el mecanisme de comunicació interna del Departament d'Educació- per abordar les reivindicacions de la vaga educativa. Per altra banda, els docents també han deixat clar que convocaran noves jornades de vaga i més mobilitzacions de cara al tercer trimestre. Ho faran just després de Setmana Santa. Una declaració d'intencions que mostra que el conflicte educatiu és més viu que mai.