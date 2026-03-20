La vaga educativa desborda Barcelona: «Illa, escolta, s'acosta una revolta»

Barcelona s'ha tenyit de groc aquest divendres al matí en una vaga educativa sense precedents. Desenes de milers de mestres, professors, personal d'atenció eductiva, personal d'administració i serveis i altres col·lectius de l'ensenyament han sortit al carrer en massa en una manifestació d'una magnitud que feia dècades que no es veia. Segons els sindicats convocants -USTEC, Aspepc, CGT i la Intersindical-, la protesta, on també s'hi han acabat sumant els metges, ha aplegat més de 100.000 persones, xifra superior a la registrada en la protesta de l'11 de febrer. La Guàrdia Urbana, però, per la seva banda, rebaixa l'eufòria fins a 35.000 assistents.
Independentment del nombre de participants en la protesta, que ha recorregut des de la plaça de Tetuan fins a les portes del Parlament, la convocatòria d'aquest divendres, tal com han deixat clar els sindicats, ha estat tot un "èxit". Segons les xifres d'Educació de la una del migdia, el seguiment de la vaga ha estat de gairebé un 40%, un número significativament superior a la comunicada en la vaga de l'11 de febrer a la mateixa hora, quan el seguiment era del 36%. Aquestes xifres, doncs, es tradueixen en el fet que l'acord entre la conselleria, CCOO i UGT no ha estat suficient, ni de bon tros, per pal·liar el malestar dels professionals de l'ensenyament. En aquest sentit, els sindicats eleven el seguiment de la vaga fins al 85%.
Mestres i professors han fet sentir la seva veu durant tota la protesta. Entre el so de la pirotècnia, els megàfons i algunes gralles, els manifestants -també els metges- s'han unit en un sol crit: "Illa, escolta, s'acosta una revolta". Des de dalt de l'escenari al parc de la Ciutadella, on han confluït les dues vagues, la portaveu nacional d'USTEC, Iolanda Segura, s'ha mostrat molt contundent i combativa: "L'educació pública està dempeus, organitzada i no està disposada a callar", ha assenyalat. Durant els parlaments fets allà pels sindicats, Segura i altres representants sindicals han criticat la "traïció consumada" que ha "atiat el foc" i ha deixat clar que els claustres han decidit "no resignar-se".
Els sindicats citen el Govern
En resposta al pacte d'Educació amb Comissions i UGT, minoritaris en l'àmbit de l'ensenyament, els sindicats han instat el Govern a reobrir les negociacions amb les organitzacions que no subscriuen el pacte. Tal com han avançat abans de començar la manifestació, els mestres convoquen l'executiu català per reunir-se dimarts vinent a les 10 hores del matí a l'edifici antic de la Universitat de Barcelona (UB). En aquesta reunió, els sindicats tenen la intenció de reprendre les negociacions amb l'administració i aconseguir arribar a un nou pacte que permeti pal·liar les mancances enquistades durant dècades.
A hores d'ara, la consellera d'Economia, Alícia Romero, s'ha mostrat oberta a "asseure's" per parlar amb els docents, però també ha defensat fermament l'acord assolit amb els dos sindicats. De moment, el Govern no ha respost a la petició dels sindicats del sector educatiu, però cal tenir en compte que cada dimarts, a dos quarts de deu del matí, el Govern comença la seva reunió del Consell Executiu. És a dir, per reunir-se amb els mestres, alguns membres del Govern haurien de renunciar a la seva agenda actual. Des del faristol del parc de la Ciutadella, els diferents representants sindicals han instat l'executiu d'Illa a "reobrir les negociacions" i buscar una solució per al conflicte educatiu. Una solució que, a hores d'ara, sembla lluny d'aconseguir-se.
Durant el transcurs de la manifestació s'han vist múltiples missatges en defensa de l'educació pública com ara: "Les aules no menteixen, el departament sí". En arribar a les portes del Parlament, després de baixar per passeig Sant Joan i deixar enrere l'Arc de Triomf, la institució estava protegida amb tanques i els Mossos d'Esquadra, i alguns docents han llençat avions de paper i algun ou amb missatges contra Illa i el Govern. En paral·lel, representants sindicals s'han reunit a dins del Parlament amb alguns grups parlamentaris.
Metges i mestres fan sentir la seva veu
La protesta de mestres pel passeig de Sant Joan ha avançat sense incidents i amb un clar esperit reivindicatiu, desbordant la via barcelonina. L'elevada participació de la convocatòria de divendres ha fet que, en arribar a l'Arc de Triomf, alguns mestres encara continuessin esperant a la plaça Tetuan, des d'on ha arrencat la manifestació. La imatge de la riuada de gent caminant fins al Parlament era la de les grans ocasions. En arribar a les portes de la cambra catalana, però, l'escena ha sigut encara més especial.
La capçalera de docents ha estat rebuda amb un sonor aplaudiment dels metges -convocats pel sindicat Metges de Catalunya- que s'han manifestat aquest mateix matí. Una imatge emotiva que mostra la unió dels dos serveis primaris del país que en aquests moments es troben en peu de guerra contra el Govern. Un cop dalt de l'escenari, diversos representants sindicals -tant mèdics com docents- han celebrat la "força de la lluita de classe" i han fet una crida a no defallir en les protestes i les negociacions.