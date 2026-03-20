Junqueras dona suport a la mobilització dels mestres

El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, s'ha posicionat del costat dels mestres durant la jornada de vaga massiva d'aquest divendres. En una entrevista a Catalunya Ràdio, preguntat per les protestes i l'acord que va signar la setmana passada el Govern amb CCOO i UGT, Junqueras ha afirmat que "la qüestió de l'ensenyament va més enllà d'un acord sobre l'increment de sou o la reducció de ràtios": "Faig costat a la mobilització perquè expressa un malestar profundíssim, que neix d'idolatrar la innovació sense tenir en compte si és bona", ha afirmat el líder republicà.
Junqueras ha justificat el seu posicionament al costat dels mestres i el personal educatiu perquè, des del seu punt de vista, l'escola "també necessita sentir-se acompanyada i reconeguda": "Creiem que els sous s'han d'ajustar i s'han d'arreglar, i que s'han d'incrementar en l'àmbit de l'educació i en tots els àmbits. Jo crec que, justament, el que necessiten és sentir-se reconegudes", ha afegit el líder republicà.
Mestres, professors, personal d'administració i serveis i personal d'atenció educativa han tornat a sortir al carrer aquest divendres al matí per fer sentir la seva veu i reclamar millores laborals i salarials per al sector. Des de primera hora, els docents han paralitzat els principals accessos de la ciutat de Barcelona, on se centra el gruix de les accions i mobilitzacions de l'última jornada de vaga de la setmana.
La manifestació central del migdia
A dos quarts d'una del migdia, els sindicats USTEC, Aspepc, CGT i la Intersindical han convocat una manifestació unitària a la plaça Tetuan per traslladar les seves reclamacions fins a les portes del Parlament de Catalunya. Segons les previsions dels sindicats convocants, la manifestació d'aquest divendres podria arribar a superar la participació de la mobilització de l'11 de febrer, una protesta que va aplegar prop de 80.000 persones i que els docents van catalogar "d'històrica". A la manifestació també s'hi afegiran les cinc columnes que s'han organitzat des de diferents punts de la capital catalana.
Des de primera hora del matí, la capital catalana ha quedat col·lapsada per la marea educativa. Alguns professors avancen fins a la capçalera de la manifestació des de la plaça Francesc Macià, per la Diagonal. D'altres, pels dos costats de la Gran Via. També hi ha una columna omplint de gom a gom la Meridiana. A banda de l'organització sindical, els mestres del districte de Ciutat Vella també han organitzat la seva pròpia columna per sumar-se a la mobilització central. A hores d'ara, segons les informacions facilitades pel Departament d'Educació, el seguiment de la vaga és del 15,28% de la plantilla convocada. Cal tenir en compte, però, que només un 37% dels centres han comunicat les seves xifres, motiu pel qual encara és d'hora per treure conclusions sobre la magnitud de la protesta.