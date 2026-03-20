Cinquè i últim dia de la vaga general de mestres i professors a Catalunya. Després d'una setmana de mobilitzacions territorialitzades, aquest divendres els docents es concentren a Barcelona per reclamar unes millors condicions laborals i per denunciar que l'acord entre Educació i els sindicats CCOO i UGT és "insuficient". Aquestes són les millors imatges de la manifestació multitudinària a Barcelona que ha tallat diferents carrers i avingudes a la capital catalana.
La vaga general de mestres i professors a Barcelona, en imatges
Els professors col·lapsen Barcelona en una manifestació massiva per reclamar millores laborals Marc Orts i Cussó | Gerard Mira Sánchez | Natàlia Pinyol
Hugo Fernández Alcaraz | Laura Vilalta
Vaga de mestres: nou termòmetre per calibrar el conflicte amb Educació en plena ruptura sindical Gerard Mira Sánchez
«Em preocuparia que la vaga de mestres fos per l'immobilisme del Govern» Bernat Surroca Albet | Oriol March
- Hugo Fernández Alcaraz
- Cap de Fotografia de Nació
- Laura Vilalta
- Redactora de Nous Formats
Publicat el 20 de març de 2026 a les 11:30
Actualitzat el 20 de març de 2026 a les 13:53
- Els professors tallant la ronda de Dalt a Vall d'Hebron a primera hora del mató -
- ACN
- Els docents han tallat la Gran Via a l'altura de la Ciutat de la Justícia -
- ACN
- La protesta dels docents tallant l'avinguda Meridiana envoltada per les obres del carril bici -
- ACN
- Una dona i un infant a la plaça Francesc Macià de Barcelona -
- ACN
- Els docents a l'avinguda Diagonal amb passeig de Gràcia -
- Hugo Fernández
- La columna dels professors que ha marxat per la Gran Via de Barcelona -
- Laura Vilalta
- Els professors avancen per la Gran Via de Barcelona -
- Hugo Fernández
- Els docents es manifesten al centre de la capital catalana -
- Hugo Fernández
- Els docents es manifesten al centre de la capital catalana -
- Hugo Fernández
- La capçalera de la manifestació del sector educatiu a Barcelona -
- Hugo Fernández
Et pot interessar
- Societat Collboni omplirà de verd 25 espais «desaprofitats» de Barcelona (mentre els interiors d'illa encara esperen)
- Societat Metges de Catalunya xifra en un 35% el seguiment de la vaga de facultatius
- Societat Detecten tres casos d’una malaltia genètica transmesa per un mateix donant de semen a Catalunya
- Societat El Govern s'obre a «asseure's amb els docents», però defensa l'acord amb CCOO i UGT
- Societat La justícia europea investiga un possible frau en el manteniment de la via de l'AVE a Adamuz
- Societat Què sabem de l'aparició d'un jove de Chicago mort al port de Barcelona?