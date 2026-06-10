Dos detinguts per tocaments en plena visita del Papa

Quatre persones han estat detingudes aquest dimecres a la tarda en el marc del dispositiu de seguretat que els Mossos d'Esquadra han dissenyat arran de la visita del Papa. Dues de les detencions han estat per tocaments, mentre que les altres dues ho han estat perquè hi havia ordres de detenció vigents contra aquestes persones.
Segons han explicat els Mossos, les dues detencions per agressió sexual s'han fet al voltant de la Sagrada Família. De les altres dues, una s'ha fet també en aquesta àrea, mentre que l'altre s'ha fet a la zona de la parròquia de Sant Agustí, al Raval.
El Papa ha recorregut part dels carrers Rosselló i Sardenya, des del passeig de Gràcia, a bord del vehicle descobert des del qual saluda els fidels en els recorreguts urbans de les visites oficials. Tal com ho ha passat en altres moments del viatge oficial a Espanya, alguns dels fidels han acostat nens als equips de seguretat perquè aquests els portessin fins al pontífex i que aquest els beneís. El vehicle ha fet el trajecte a una velocitat molt lenta, envoltat per l'equip de seguretat que ha fet el recorregut a peu, mentre les persones que l'esperaven el saludaven i li feien fotos.
El SEM atén 7 persones
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 7 persones en el marc del segon dia de la visita a Barcelona del papa Lleó XIV. Segons informa el servei sanitari, d'aquestes 7 persones 4 han requerit trasllat a diferents centres sanitaris, mentre que les altres 3 han estat ateses al mateix lloc sense necessitat de trasllat. El pontífex celebra aquest dimecres a la tarda a la Sagrada Família de la capital catalana un dels actes centrals de la visita a Espanya, la benedicció de la Torre de Jesús davant totes les autoritats catalanes i espanyoles.