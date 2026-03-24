Front unitari dels sindicats educatius en vaga abans de la reunió amb el Govern

Els sindicats impulsors de la vaga educativa -USTEC, Aspepc, CGT i la Intersindical- plantegen assistir en bloc a la reunió de dijous amb el Govern. En una breu roda de premsa des de la Universitat de Barcelona, les organitzacions sindicals del sector han deixat clar que no acceptaran el plantejament de negociacions ofert per l'executiu català, que ha convocat els diferents sindicats per separat a una ronda de contactes dijous a la tarda. Malgrat que encara no han decidit com procediran si el Govern no accepta reunir-se amb tots els sindicats del comitè de vaga conjuntament, sí que han deixat clar que la seva intenció és negociar com a front unitari.
Per la seva banda, USTEC, Aspepc i CGT també han anunciat que no participaran de la mesa sectorial de dijous al matí. Una reunió convocada pel Govern -tal com estava previst al calendari de meses- on també hi participa CCOO i UGT. Els sindicats descarten participar de la trobada perquè destaquen que no existeix un escenari de normalitat. A més, la Intersindical, convocant de la vaga, no té representació dins la mesa. A banda, també han avançat que, si la situació no millora, tornaran a convocar aturades i mobilitzacions de cara el tercer trimestre: "Serà molt mogut", ha asseverat la portaveu nacional d'USTEC, Iolanda Segura.
Els sindicats de la vaga educativa s'han concentrat a les deu del matí a les portes de l'edifici antic de la Universitat de Barcelona (UB). Aquesta era l'hora de convocatòria de la reunió que havien sol·licitat amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, però que l'executiu va rebutjar. Malgrat la negativa de participar en la trobada inicial plantejada, els sindicats sí que han volgut fer acte de presència a la UB per expressar el seu malestar. Des de les deu fins a dos quarts d'onze, els representants sindicals s'han reunit per decidir els seus següents passos en el conflicte educatiu.
Pols tens entre docents i Educació
Després de la vaga educativa sense precedents que va viure Catalunya la setmana passada, els docents i el Departament d'Educació, que ara encapçala el conseller Dalmau en substitució a la baixa mèdica de la consellera Niubó, mantenen un pols tens per les millores laborals del sector. Per una banda, els sindicats volen reobrir les negociacions i intenten forçar un nou acord després del pacte amb CCOO i UGT, minoritaris en l'àmbit de l'ensenyament. Per altra, el Govern, tot i que es mostra obert a continuar negociant, defensa fermament l'entesa assolida amb Comissions i UGT.
Els sindicats han deixat clar que per poder desencallar el conflicte educatiu enquistat és necessari reobrir les negociacions fins a assolir un nou acord, ja que consideren que el pacte amb els sindicats minoritaris de l'ensenyament ha quedat "àmpliament invalidat". En aquest sentit, Ramiro Gil, secretari d'acció sindical de Professors de Secundària, també ha recordat que mai "s'han aixecat" de la mesa de negociació, motiu pel qual assenyala com a màxims responsables del conflicte actual l'administració catalana.
En aquesta línia, els sindicats també demanen concreció sobre els punts a abordar en les negociacions futures. És a dir, que si l'ordre del dia plantejat per la conselleria no convenç els docents, aquests continuaran endurint el pols. Reclamen que en les pròximes converses -si s'acaben reobrint- s'abordin les qüestions salarials, la reducció de les ràtios, els recursos per a l'escola inclusiva i la burocràcia. En cas que no es contempli tractar aquests aspectes, els sindicats seguirant insistint en les seves reivindicacions.