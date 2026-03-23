El Govern rebutja la reunió sol·licitada pels sindicats de la vaga educativa

Més llenya al foc del conflicte educatiu. El Govern ha rebutjat participar en la reunió de dimarts sol·licitada pels sindicats convocants de la vaga de la setmana passada -és a dir, USTEC, Aspepc, CGT i la Intersindical- i els ha instat a abordar les seves diferències durant la mesa sectorial que se celebrarà aquest dijous, en la qual també hi serà CCOO i UGT, segons informen fonts de l'executiu a l'Agència Catalana de Notícies (ACN). Els sindicats que van convocar la vaga de la setmana passada havien demanat al Govern reunir-se aquest dimarts a l'edifici històric de la UB. L'executiu els ha respost que la seva voluntat és "continuar treballant amb la mà estesa amb tots els representants dels treballadors", però considera que cal fer-ho dins els marcs de negociació establerts.
És a dir, el Govern considera que l'espai en què cal abordar les negociacions entre els sindicats de docents i l'administració en els canals adequats, com la mesa sectorial, on hi ha representades les diferents organitzacions sindicals. Cal tenir en compte, però, que la Intersindical -que sí que va participar de l'organització de la vaga de la setmana passada- no té representació a la mesa. Malgrat els arguments del Govern, els sindicats educatius convocants de la vaga ja havien deixat clar que que la negociació s'ha de fer exclusivament amb ells, ja que consideren que CCOO i UGT ja han signat un acord. Ara, però, l'executiu català planteja una altra via de negociació.
Des del Govern afirmen ser "molt conscients" que la situació s'ha allargat els darrers anys i afegeixen que, és en aquest sentit, que l'executiu ha proposat mesures per avançar "de forma real" en la millora de la qualitat dels centres educatius, així com de les retribucions del personal docent. L'executiu d'Illa, doncs, s'aferra a l'acord amb Comissions i UGT com una bona via per resoldre el conflicte amb els sindicats de docents del país.
La resposta del Govern enfurisma els sindicats
La resposta del Govern a la petició dels docents de reunir-se aquest dimarts no ha tingut una bona rebuda entre els sindicats convocants. El portaveu de la Intersindical, Marc Martorell, lamenta en conversa amb Nació que la mesa on l'executiu situa les negociacions és un espai no hi ha representats tots els sindicats que van convocar l'aturada multitudinària de la setmana passada. En canvi, sí que és un espai on hi ha dos sindicats que no es van sumar a la vaga: "Si vols resoldre un conflicte, t'has d'asseure a negociar amb qui tens el conflicte, i no amb qui a tu et ve de gust", exclama Martorell.
