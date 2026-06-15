Més de 600 controls d'alcohol per Sant Joan: així serà l'operatiu especial de la Generalitat

La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha anunciat aquest dilluns un augment del desplegament dels Mossos d'Esquadra de cara a la revetlla de Sant Joan el pròxim 23 de juny, en què preveuen establir un total de 678 controls d'alcohol i drogues, a més del reforç M1 dels Bombers per l'elevat risc d'incendi, que contempla un 50% més d'efectius respecte a les guàrdies ordinàries.
Amb el lema "No petis la revetlla", el mateix que Protecció Civil va promocionar l'any passat, el Departament preveu conscienciar la ciutadania a través d'un conjunt de consells i indicacions per evitar la compra de petards a llocs no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc i no encendre fogueres a punts no autoritzats pels ajuntaments.
Així, els parcs de bombers de Catalunya tindran més efectius respecte a la resta de l'any, el reforç del qual es preveu entre les 19.00 hores del 23 fins a les 21.00 del 24, en què els agents treballaran en un escenari amb "més combustible" després de les darreres pluges.
De fet, la consellera ha demanat la col·laboració ciutadana per evitar incendis forestals produïts pel llançament de pirotècnia i les fogueres, després d'un cap de setmana en què s'han registrat diversos incendis a la província de Lleida: "Tota prevenció és poca".
Reforç dels equips de Bombers d'actuació i prevenció forestal
En aquest sentit, els Bombers de la Generalitat també reforçaran el seu dispositiu amb més operatius del Grup de Recolzament d'Actuacions Forestals (Graf) i els Equips de Prevenció Activa Forestal (Epaf), a més del desplegament de més de 200 agents rurals per tot el territori. La consellera ha apuntat que en la revetlla de l'any passat els operaris del 112 van rebre 1.356 avisos entre les 20.00 del 23 i les 8.00 del 24, per la qual cosa també s'incrementarà la plantilla de gestors de les sales CAT112 de Reus (Tarragona) i Barcelona.
Operació sortida
Per la seva banda, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha dissenyat el seu propi dispositiu que començarà el cap de setmana previ a Sant Joan, en el qual es preveu la sortida d'uns 610.000 vehicles de l'àrea de Barcelona i la tornada de 290.000. De fet, Parlon ha afirmat que el fet que Sant Joan sigui un dimecres pot condicionar una mica la mobilitat, si bé ha assenyalat que també hi haurà gent que s'organitzarà un pont per estar més dies fora.
Així, Trànsit preveu mesures d'ordenació del trànsit típiques en dispositius com aquest, en el qual es preveu la instal·lació de carrils addicionals a l'AP-7 i la C-32, a més de la restricció de circulació per a vehicles pesants, especialment el dia 24.