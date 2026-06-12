Petards per a persones sensibles al soroll i mascotes, la gran novetat de Sant Joan 2026

Un kit per a gent amb alta sensibilitat al soroll, com ara persones amb espectre autista o infants, i línies de baixa sonoritat per a la població en general. És la gran novetat al sector de la pirotècnica per a aquest Sant Joan, en què preveu incrementar les vendes un 5%, amb una facturació per sobre dels 20 milions d'euros.
Així ho diu l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, davant d'una campanya que asseguren que es presenta bona i amb uns boscos humits per les pluges dels darrers mesos. Les vendes han arrencat molt bé i la previsió és que incrementin de mica en mica fins a arribar a la revetlla, que enguany cau en dimarts.
Les empreses pirotècniques no s'han vist afectades per la guerra a l'Iran i el bloqueig de l'estret d'Ormuz, un fet que els permet mantenir una certa continuïtat en els preus, només lleugerament a l'alça per l'encariment general del nivell de vida. "La previsió podria estar en una forquilla d'entre 20 i 21 milions d'euros de facturació", detalla Josep Maria Vilardell, president de l'Associació.
En aquest sentit, concreta que la despesa per família rodarà entre els 30 i 50 euros, tot i que han registrat casos de clients que s'han gastat grans quantitats de diners en lots de bateries. De fet, són cada cop més les persones que opten per adquirir lots, sobretot aquells que estan pensats per als més petits de la casa, amb molta font i molt de color, però també aquells que incorporen trons.
Com són els kits per a persones sensibles al soroll?
La campanya d'enguany manté algunes iniciatives que ja han funcionat en altres anys, com la de col·locar papereres i contenidors per a dipositar els petards ja fets servir o el manteniment d'un telèfon 900. És el cas de la firma propietat de Vilardell, Petards CM, per resoldre dubtes davant l'ús de pirotècnia. Enguany, però, aquesta empresa ha incorporat com a novetat un kit per a persones sensibles al soroll, i que han desenvolupat de la mà de la Fundació Mira'm, del País Valencià.
Es tracta d'un kit sensorial que conté uns dispositius per a les orelles, unes ulleres, un mastegador perquè es pugui gaudir de la revetlla, ha apuntat Vilardell, que ha destacat que, tot i que inicialment està pensat per a persones amb espectre autista, també és una bona solució per aquelles persones que no els agraden els sorolls forts.
I, tot i que la pirotècnia es defineix per so i llum, en els darrers anys s'ha estès la sensibilitat per a les persones que pateixen el soroll, així com les mascotes. Per aquest motiu, les empreses han desenvolupat línies específiques pensades per alleugerir una mica l'impacte que poden patir per Sant Joan.
Empreses de pirotècnia com La Traca han creat línies específiques orientades a aquest públic que vol gaudir de la revetlla, a la vegada que minimitzar les possibles molèsties que pugui ocasionar en el seu entorn, sempre amb la premissa que una en nit com la de Sant Joan el soroll és inevitable. Així, han potenciat coets sense tron, però que generen molt de color, o fonts sense espetecs, on la llum guanya la partida al so.