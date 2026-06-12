Els Mossos detenen dos veïns de Berga relacionats amb el cadàver del pantà de la Baells

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home i una dona veïns de Berga com a presumptes responsables de la mort de Gabriel Morales, un altre resident a la ciutat que va aparèixer surant al pantà de la Baells el mes d'abril. Es tracta d'una parella que vivia de manera intermitent al número 16 del carrer Verge de la Salut, tal com ha informat el Regió 7, i l'arrest s'ha produït després de dos mesos d'investigacions.
Concretament, el 15 d'abril, una dona que passejava els gossos per la zona va veure un cos surant al pantà embolicat amb una tela. Els Mossos es van desplaçar fins al lloc dels fets i la Unitat d'Investigació Criminal de Manresa va assumir el cas. Uns dies després, es va confirmar que el cos era el de Gabi Morales, un veí de Berga a qui feia dies que els veïns no veien.
En escorcollar l'habitatge de la víctima, la policia va apuntar que la mort s'hauria produït dins la casa, al pis de dalt. A més, els autors haurien fet un forat per baixar el cos i, després, transportar-lo en vehicle fins al pantà.
Ara, la família resta a l'espera de conèixer els resultats definitius de l'autòpsia, que podrien trigar entre dos i tres mesos. La detenció dels dos sospitosos suposa un salt endavant a la investigació, tot i que continua vigent el secret en les actuacions.
Qui era Gabri Morales?
La víctima, Gabri Morales, vivia al barri vell de Berga i vorejava la seixantena d'edat. Era paleta i no consten problemes amb la comunitat i tampoc amb les autoritats. Els sospitosos també són de la zona i ara s'investiga quina era la seva relació exactament.
Què és l'embassament de la Baells?
El pantà de la Baells és una presa que es troba al nord de la comarca del Berguedà i que reté les aigües del riu Llobregat. És un dels grans embassaments del sistema Ter-Llobregat que abasteix la regió metropolitana de Barcelona. Concretament, està ubicat entre els termes municipals de Cercs, La Nou de Berguedà i Vilada. Tot just recentment ha estat notícia pel projecte de construir-hi una central reversible.