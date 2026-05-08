Enterren l'home trobat surant al pantà de la Baells, però la investigació continua oberta

La família de Gabi Morales, el veí de Berga que van trobar surant al pantà de la Baells, enterrarà el difunt aquest dissabte 9 de maig. Tot i que ja fa tres setmanes que el van trobar, la família no havia pogut recuperar el cos fins ara a causa de les proves forenses, segons informa la periodista Tura Soler a El Punt Avui. Ara, els familiars podran acomiadar-se finalment de Morales, tot i que ho faran amb interrogants sobre com i qui l'hauria matat.
Concretament, el 15 d'abril una dona que passejava els gossos per la zona va veure un cos surant al pantà embolicat amb una tela. Els Mossos d'Esquadra es van desplaçar fins al lloc dels fets i la Unitat d'Investigació Criminal de Manresa va assumir el cas. Uns dies després, es va confirmar que el cos era el de Gabi Morales, un veí de Berga a qui feia dies que els veïns no veien. En escorcollar l'habitatge de la víctima, la policia va apuntar que la mort s'hauria produït dins la casa, al pis de dalt. A més, els autors haurien fet un forat per baixar el cos i, després, transportar-lo en vehicle fins al pantà, segons informa El Punt Avui.
Ara, la família resta a l'espera de conèixer els resultats definitius de l'autòpsia, que podrien trigar entre dos i tres mesos. De moment, els Mossos no han donat més detalls de la investigació, ni tampoc consta si s'ha posat a disposició policial cap detingut. Ara bé, sí que se sap que la policia ha interrogat sospitosos propers a la víctima.
Què és l'embassament de la Baells?
El pantà de la Baells és una presa que es troba al nord de la comarca del Berguedà i que reté les aigües del riu Llobregat. És un dels grans embassaments del sistema Ter-Llobregat que abasteix la regió metropolitana de Barcelona. Concretament, està ubicat entre els termes municipals de Cercs, la Nou de Berguedà i Vilada. Tot just recentment ha estat notícia pel projecte de construir-hi una central reversible.