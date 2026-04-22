Identifiquen el cadàver de la Baells: els Mossos ja busquen els sospitosos

El cadàver que va aparèixer surant dimecres passat al pantà de la Baells és un veí de Berga, tal com ho ha avançat el Regió 7 aquest dimarts. Els Mossos d'Esquadra l'han pogut identificar després de dies d'anàlisis forenses i ara busquen l'autor o autors de l'homicidi, així com diverses persones que podrien ser sospitoses.
Va ser una dona que passejava per la zona qui va veure el cos sense vida de l'home surant al pantà embolicat amb una tela. El jutge ha decretat el secret d'actuacions i, per tant, no s'han fet públics més detalls del cas, però no ha estat fins ara que els Mossos han confirmat el gènere i la procedència de la víctima.
La Unitat d'Investigació Criminal dels Mossos n'investiga les causes de la mort i treballa amb la hipòtesi principal de l'homicidi, que no descarten que hagi estat perpetrat per diverses persones amb l'ajuda o el coneixement d'altres. De fet, el mitjà esmentat assegura que la policia ja busca els autors del crim i apunta que els implicats també són residents al Berguedà.
Concretament, la víctima vivia al barri vell de Berga i vorejava la seixantena d'edat. No consten problemes amb la comunitat i tampoc amb les autoritats. El sospitós principal també és veí de la zona, però el secret d'actuacions no permet comptar amb una versió oficial.
Què és l'embassament de la Baells?
El pantà de la Baells és una presa que es troba al nord de la comarca del Berguedà i que reté les aigües del riu Llobregat. És un dels grans embassaments del sistema Ter-Llobregat que abasteix la regió metropolitana de Barcelona. Concretament, està ubicat entre els termes municipals de Cercs, la Nou de Berguedà i Vilada. Tot just recentment ha estat notícia pel projecte de construir-hi una central reversible.