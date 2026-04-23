Els testimonis confirmen que el menor que va atropellar un infant a Avià va fugir

L'agost del 2024, durant la festa major d'Avià, un cotxe va atropellar un nen de 8 anys i, segons els testimonis, va fugir del lloc. La víctima pateix seqüeles molt greus i l’acusat d’atropellar-lo tenia 17 anys quan va produir-se el sinistre. El judici ha començat aquest dijous a la secció de menors del tribunal d’instància de Barcelona.
Alguns testimonis que es trobaven a la plaça, plena de gent, han explicat que no van veure que el cotxe s'aturés o que "accelerés" després de l'atropellament. A més, la patrulla dels Mossos d'Esquadra que va perseguir-lo ha declarat que no va parar tot i que portaven el llum policial al capó.
L’advocat de la família del nen, que exerceix l’acusació particular, demana quatre anys de reclusió i dos de llibertat vigilada -sis en total, que sol ser el màxim en aquests casos-. Per la seva banda, la fiscal li demana dos anys d’internament i quatre de llibertat vigilada. La família de la víctima no va acceptar un acord en la vista de conformitat. El judici es reprendrà el 12 de maig, quan està previst que l’acusat declari.
Els testimonis
Els dos agents que van perseguir el cotxe han explicat que, un cop es va aturar, van perseguir-ne el conductor a peu, el qual va continuar fugint. D'altra banda, una altra agent ha dit que l'acusat va donar positiu almenys en cànnabis en el primer test que li van fer. Després, per protocol, li van practicar una segona prova, que van enviar al laboratori.
Els testimonis que es trobaven a la plaça del poble, on va tenir lloc l'atropellament, han explicat que era un vespre de molta concurrència i que els infants jugaven sobretot en una zona amb inflables. Alguns han recordat que van escoltar un cop "molt fort" i que després van veure un infant a terra, expressant molt dolor i amb "lesions evidents". Moltes de les persones presents a la plaça s'hi van apropar de seguida i, en adonar-se que havien atropellat un nen, es van posar a xisclar.
Tot i que l'acusat no podia tenir carnet per la seva edat, un testimoni ha afirmat que havia conduït abans de l'atropellament, i que fins i tot havia penjat vídeos a internet mostrant-ho. A més, en el moment dels fets, l'acusat anava acompanyat de dos menors més dins el cotxe, tot i que un d'ells ho ha negat.