Nous busos directes entre Berga i Barcelona: tots els horaris i expedicions

Territori reforçarà el servei de transport públic per carretera entre Berga i Barcelona per donar resposta a l'increment de demanda dels últims anys. Segons ha explicat la consellera del departament, Sílvia Paneque, les millores s'implementaran esglaonadament a partir d'aquest dijous 14 de maig. Quant als serveis directes, concretament, es crearan quatre noves expedicions d'anada i tornada en dies feiners i una nova expedició de retorn els diumenges i festius. Paral·lelament, s'amplia el calendari de funcionament d'algunes expedicions i es consoliden els serveis de reforç que ja s'estaven prestant. El corredor entre la capital catalana i Berga registra 450.000 viatgers cada any.
La consellera ha defensat que l'equilibri territorial passa per tenir "habitatge i bones comunicacions i avui es fa un pas endavant" i ha assenyalat que la mobilitat a Catalunya és una qüestió "fonamental". Estem anant cap a una Catalunya-constel·lació, generant oportunitats des del territori", ha destacat. L'objectiu, per a la consellera, és que la gent de la comarca es pugui moure "amb els mateixos drets que qualsevol altre ciutadà".
Per la seva banda, el president del Consell Comarcal del Berguedà, Moisès Masanas, ha destacat que defensar el transport públic és defensar "la cohesió territorial i el futur de la comarca". Per Masanas, la mobilitat és un dret en una comarca amb una forta dependència del vehicle privat i on tenir un cotxe és gairebé "una obligació".
"Només tenim transport públic d'autobús, no hi ha altres sistemes, i els més perjudicats són els joves i les persones amb mobilitat reduïda", ha dit. El president del consell també ha lamentat que no tenir transport genera "menys oportunitats, més dependència i més exclusió". És per això que el Berguedà necessita connexions "dignes" i més transport per evitar el despoblament, ha assenyalat davant la consellera de Territori.
Nous horaris que enllacen Berga i Barcelona
Les millores pel que fa al servei directe d'autobús entre Berga i Barcelona s'implementaran en tres fases:
- 14 de maig: quatre noves expedicions d'anada de dilluns a divendres (tres directes: a les 6 h, 7 h i 18 h; i una de semidirecta: a les 19 h). També hi haurà tres noves expedicions de tornada: dues directes (15.15 h i 16.15 h i una semidirecta). D'altra banda, també hi haurà la incorporació de la parada de Sallent a l'expedició de les 6.45 h procedent de la Seu d'Urgell i el servei de tornada de les 13.30 h. Per últim, hi haurà una nova expedició convencional a les 10.50 h entre Berga i Barcelona, amb parada a tots els nuclis.
- 1 de juny: sis noves expedicions d'anada i tornada de dilluns a divendres i una expedició d'anada i tornada els diumenges i festius. Entre aquestes, una nova sortida directa des de Berga a les 7.44 h i una tornada directa a les 10 h. També hi haurà quatre noves expedicions d'anada i tornada entre Berga i Manresa per facilitar la mobilitat d'estudiants i treballadors.
- 22 de juny: entraran en funcionament la resta de millores previstes, com cinc noves expedicions d'anada i sis de tornada, algunes en calendari de cap de setmana.
Nova estació de Berga
La construcció d'una estació d'autobusos a Berga és una reivindicació molt antiga de la capital de la comarca. La visita de la consellera també ha servit per intentar desencallar aquesta qüestió. "Tenim una proposta de conveni que l'Ajuntament i l'alcalde estan analitzant a nivell jurídic, que també té un compromís d'ajuda econòmica i un nou vial", ha explicat la consellera. L'objectiu és que pugui estar signat abans de l'estiu, ha explicat, i que es pugui engegar la licitació "el més aviat possible".
La pròrroga dels serveis d'autobús
Sobre el debat al voltant de la pròrroga dels serveis d'autobús a escala catalana, la consellera ha defensat la necessitat de tenir una flota "descarbonitzada". "Era inviable en pocs anys, i per això es va optar per la pròrroga i continuar el servei", ha dit. Paneque ha assenyalat que el principal emissor de diòxid de carboni és el transport i, per tant, "és del tot necessari que la flota d'autobusos interurbans a Catalunya faci l'esforç d'adaptar-se a elèctric, híbrid o gas".
Reforçar la xarxa de busos interurbans
Les millores formen part del segon Pla de Xoc per a la millora de la xarxa de busos interurbans del 2026, que preveu actuacions arreu del país per reforçar els corredors amb més demanda i avançar cap a un model de mobilitat més eficient, sostenible i ajustat a les necessitats reals de la ciutadania.