Firhàbitat reuneix vora 70 expositors i ofereix activitats per a tots els públics

La sisena edició de Firhàbitat tindrà lloc a Avià del 24 al 26 d'abril. La fira, que arriba en el seu millor moment amb prop de 70 expositors i una programació reforçada, s'ha consolidat com a referent de la bioconstrucció i l'eficiència energètica a Catalunya. La cita, que combina propostes professionals i divulgatives per oferir una visió global de la construcció sostenible, reunirà empreses consolidades i nous projectes.
A més, la trobada acostarà aquests models a la ciutadania amb xerrades i debats sobre cooperatives d'habitatge o arquitectura, i sobre la relació entre salut i hàbitat. La implicació del públic jove serà un dels eixos destacats, amb la participació de 240 alumnes dels instituts de Berga en un escape room centrat en l'eficiència energètica i la sostenibilitat.
Firhàbitat reforça també el seu caràcter familiar amb tallers infantils de bioconstrucció, una zona de food trucks i activitats lúdiques per a tots els públics. Entre els actes destacats, hi haurà el sopar d'expositors amb un concert obert a la ciutadania. A més, diumenge a migdia tindrà lloc una de les demostracions més esperades: la prova de resistència al foc, que assajarà amb materials naturals per evidenciar-ne la seguretat i eficàcia.
III Congrés Firhàbitat
Pel que fa al vessant professional, el III Congrés Firhàbitat se centrarà en la rehabilitació d'habitatges amb criteris de bioconstrucció, i abordarà qüestions com la normativa, el finançament o les estratègies de descarbonització. Com a novetat, es recupera l'espai Speaker's Corner, on empreses i entitats presentaran projectes i innovacions.
La fira incorpora també millores organitzatives, com ara el registre previ obligatori per als visitants i el llançament d'una aplicació mòbil per facilitar la interacció entre professionals i públic. La trobada està organitzada per l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (ACEB) i l'Ajuntament d’Avià, amb el suport d'institucions i entitats del sector.