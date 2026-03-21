Pirineu Viu rebutja l'ampliació de la C-16 perquè «promou el model d'especulació»

La plataforma Pirineu Viu ha mostrat el seu rebuig a l'ampliació de la C-16 entre Berga i Bagà anunciada aquest divendres pel Govern. La plataforma considera que el projecte "és una via concebuda per canalitzar fluxos de visitants des de l'àrea metropolitana de Barcelona cap al Pirineu" i no a una infraestructura pensada per respondre a les necessitats quotidianes de mobilitat. Concretament, la proposta de la Generalitat preveu una inversió d'uns 500 milions d'euros per millorar la seguretat, la comoditat dels conductors i la competitivitat de la zona, i dona a la Generalitat 30 anys per poder retornar el préstec.
Per la seva banda, però, l'entitat alerta que ampliar la capacitat de la C-16 "no resoldrà el problema de fons", sinó que "el reforçarà amb més cotxes a la carretera i més pressió turística”. Així, l'entitat convida als alcaldes del Berguedà "a fer un front comú amb els veïns del Pirineu" per fer front "al col·lapse" que es produeix durant els caps de setmana.
D'altra banda, Pirineu Viu creu que les obres contribuiran a "un model basat en el turisme massiu, l'especulació urbanística i el benefici de les grans concessionàries". D'aquesta manera, defensa la necessitat de deixar enrere la vella economia del turisme i el totxo i apostar per una “nova economia pirinenca” basada en la resiliència econòmica, social i ambiental.
En aquest sentit, la plataforma reclama que “en lloc de destinar 500 milions d’euros a ampliar la C-16 per portar més turistes al Pirineu, aquests recursos s'haurien de destinar a millorar la mobilitat entre pobles i valls intrapirinenques com una aposta fonamental per construir un model econòmic fort i resilient”.