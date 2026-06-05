L'aigua i els llamps d'aquesta tarda de dijous no han aturat la primera Patum Completa del 2026, que ha tornat a ser el punt de trobada del foc, la tradició i el sentiment. Ha estat una edició especialment marcada per la reivindicació, els càntics antifeixistes i les pauses per la pluja, que han marcat el ritme de la festa. Les comparses, a més, han desfilat per la plaça de Sant Pere d'una manera inusual: cobertes amb una tela impermeable.
Alguns patumaires ja escalfaven motors hores abans ficats dins dels bars o a les terrasses, amb la mirada clavada a cel, que amenaçava tempesta. En Carles Villegas, barman de Cal Negre, observava les imatges d'una cercavila amb els gegants de Berga al televisor de l'establiment amb satisfacció i orgull per la festa que estava a punt d'arrencar. "La Patum és una energia que s'encomana, és màgia", explica.
Mentrestant, uns carrers amunt, a la plaça Sant Pere, alguns ja buscaven un bon lloc per veure-ho tot plegat. Entre els més joves hi havia la Maria Campos, amb les clàssiques trenes patumaires, i l'Ian Fernández, que amb només quinze anys ja són uns habituals d'aquesta festa. "Cada any venim des de Bagà, de moment ens ho mirem de lluny, però l'emoció la vivim igual", expliquen. Uns altres que no se'n perden cap són en Josep Pons, berguedà de tota la vida, i la Sílvia Roura, d'Argentona, que també s'ho han mirat des de la distància. "Ara ja no estem per ficar-nos-hi, però és una festa espectacular", explicaven.
Malgrat la pluja, que ha esclatat al vespre, molts s'han resistit a abandonar la plaça i, d'altres han marxat a buscar aixopluc. Un dels que s'han quedat ha estat en Jaume Domingo, pare de família de Badalona, tapat fins dalt amb bosses d'escombraries foradades i amb un abric. "És el segon any que venim i la voluntat és ficar-nos-hi del tot", ha explicat.
L'inici de la Patum ha arribat amb retard, a les 21:45 hores, i s'ha amb el desplegament d'una gran estelada i els càntics d'independència, com ja és habitual. D'altra banda, una de les novetats ha estat la presència de la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols al balcó consistorial. L'alcaldessa de Ripoll ha protagonitzat moments de tensió amb el públic de la plaça, que l'ha escridassat i li ha dedicat una forta xiulada. A més, també s'han exhibit pancartes contra el racisme, el feixisme i a favor de "l'educació pública i de qualitat". D'altra banda, s'han sentit crits contra el PSC i contra l'estat espanyol.
Comparses amb impermeable
Només trepitjar la plaça Sant Pere, les comparses ja han notat que la nit estaria condicionada per la pluja intermitent i per una gran afluència de públic, que ha saltat sense parar en tots els moments. La celebració s'ha vist interrompuda just abans de l'aparició de l'Àguila, que ha hagut d'esperar 20 minuts abans de sortir. Finalment, la figura ha aparegut en escena coberta d'una capa impermeable transparent a fer el ball. Un abric de tela transparent per protegir-se de la pluja que no li ha tret ni un pèl de solemnitat.
Els salts i les comparses s’han succeït amb la intensitat i l’entusiasme que caracteritzen la festa, la majoria, cobertes per un plàstic protector. Els nans, amb un vel sobre la cara i els gegants coberts amb una gran tela transparent. Tot plegat, enmig d’un ambient de germanor i alegria compartida que la polèmica política no ha estat capaç d'esquinçar.
Les figures, envoltades d'un cercle d'acompanyants, s'han obert camí entre la gentada al ritme de la Cobla Pirineu i els assistents han aprofitat cada petit moment de silenci per fer sentir consignes contra Orriols, l'estat espanyol i a favor de l'autodeterminació de Catalunya. Des de la megafonia de l'Ajuntament, alhora, s'ha demanat prudència, coneixement i la col·laboració de tothom per evitar accidents com els que es van produir l'any passat. Unes indicacions que s'han seguit des de la plaça i que han resultat amb vetllada sense cap incidents rellevants.
Un dels moments més esperats ha estat el salt de Plens, que ha omplert la plaça amb una pluja d'espurnes enmig de la foscor. Els carrers s’han il·luminat amb el foc dels més de 1.000 fuets que han cremat els Plens, embolcallats amb herba humida i tapats amb màscares. El salt ha transformat la plaça en un espectacle de llum i fum en un mar de gent tapada fins les celles. La força de la música, l’energia de les comparses i la implicació dels participants ha tornat a demostrar que la Patum és una festa que va més enllà d'una festa de poble i que s'ha convertit, també, en una diada nacional.