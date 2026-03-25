El periodista berguedà Marc Canturri presidirà la demarcació central del Col·legi de Periodistes

El periodista berguedà Marc Canturri ha estat proclamat nou president de la demarcació de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya després d'encapçalar l'única candidatura presentada. El relleu es produeix després de quatre anys de mandat de Mar Martí, i dona pas a una nova junta amb voluntat de continuïtat.
Relleu al capdavant de la demarcació
La demarcació de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya té nou president. El periodista berguedà Marc Canturri assumirà el càrrec en substitució de Mar Martí, que ha estat al capdavant de l'entitat durant els últims quatre anys.
Canturri, redactor a Aquí Berguedà, corresponsal de RAC1 i col·laborador a El Punt Avui, encapçalava l'única candidatura presentada. D'acord amb els estatuts del Col·legi, aquesta circumstància ha comportat la seva proclamació automàtica sense necessitat de votació.
Una junta amb continuïtat i noves incorporacions
La nova junta manté part de l'equip anterior i incorpora nous membres. Eduard Font repetirà com a vicepresident i Jordi Vilarrodà continuarà exercint de tresorer. A l'equip s'hi afegeixen Mar Poyato com a secretària i Maricel Forn i Dani Perona com a vocals.
Aquesta configuració respon a la voluntat de donar continuïtat a la tasca desenvolupada en els darrers anys, tot mantenint línies de treball ja iniciades i incorporant noves perspectives.
Reforçar la presència al territori
La nova junta es marca com a objectiu principal seguir acostant els serveis del Col·legi a tots els professionals del territori, independentment del lloc on resideixin. Segons ha destacat Canturri, la demarcació ha fet una "gran feina descentralitzadora" que ha permès augmentar la presència de l'entitat a les comarques centrals.
Actualment, la demarcació compta amb uns 200 col·legiats. En aquest context, es vol continuar treballant per consolidar aquesta presència territorial i reforçar els vincles entre professionals.
Vincle amb la universitat i nous professionals
Un altre dels eixos de treball serà mantenir i potenciar la relació amb la UVic-UCC, que des de fa dos anys actua com a subseu de la demarcació. Aquesta col·laboració es considera estratègica per apropar el Col·legi als estudiants i als joves periodistes.
Canturri ha subratllat la importància d'aquesta relació, destacant-la com un element clau per garantir el futur de la professió i per reforçar el vincle entre l'àmbit acadèmic i el professional.
Balanç positiu de l'etapa anterior
La presidenta sortint, Mar Martí, ha fet un balanç positiu del mandat i ha posat en valor diverses iniciatives impulsades durant els últims quatre anys. Entre aquestes, destaca l'acord amb la UVic-UCC, així com la creació dels Premis Batec, que reconeixen anualment professionals, iniciatives i mitjans del territori.
Durant aquest període també s'ha apostat per incrementar la presència a totes les comarques de la Catalunya Central mitjançant xerrades, cicles de converses i cursos de formació vinculats al periodisme i la comunicació.
A més, la junta ha treballat per garantir que els professionals del territori puguin exercir la seva tasca amb llibertat i en condicions dignes, una línia que es vol mantenir en aquesta nova etapa.