La Patum es blinda per evitar aglomeracions i aturades durant els salts

La Patum de Berga escalfa motors per a una edició marcada pel reforç de la seguretat i la gestió de les aglomeracions. Després que l'any passat s'haguessin d'aturar dos salts de plens -un fet poc habitual-, l'Ajuntament de Berga vol posar el focus en la prevenció, en el control dels accessos i en la gestió de les aglomeracions.
La celebració, que tindrà lloc del 3 al 7 de juny, incorporarà diverses novetats per gestionar millor la gran afluència de públic que cada any omple la plaça de Sant Pere. Entre les mesures més destacades hi ha la creació d'un espai vigilat perquè els participants hi puguin deixar bosses de mà, motxilles i cotxets abans d'entrar als salts, ja que aquests objectes tenen restringit l'accés a la plaça durant els actes amb foc.
L'alcalde de la ciutat, Ivan Sánchez, ha explicat que la voluntat és oferir una alternativa als assistents i, alhora, reforçar la conscienciació sobre les normes de seguretat de la festa. "Això ens permetrà reforçar la pedagogia entre els assistents, que ara tindran una alternativa on deixar aquests objectes", ha afirmat.
Comptadors de persones i restriccions d'accés
Una altra de les novetats serà l'ampliació del sistema de comptadors de persones a dues de les principals vies d'accés a la plaça de Sant Pere. Segons ha detallat el consistori, l'objectiu és poder anticipar possibles restriccions d'accés quan es detectin concentracions excessives i evitar situacions de risc. Les dades registrades de l'any passat mostren la dimensió de la concentració de públic que arriba a assumir la plaça durant alguns actes. El punt de màxima afluència es va produir en un dels tirabols de dissabte, quan es van concentrar prop de 6.000 persones.
A banda de les mesures de control, l'Ajuntament també reforçarà els serveis destinats als assistents. Enguany hi haurà més punts d'aigua distribuïts pel centre de la ciutat, un augment del nombre de lavabos i més concerts adaptats amb motxilles d'accessibilitat per facilitar el seguiment de les actuacions a persones amb dificultats auditives. Es defensa que aquestes mesures busquen fer compatible el caràcter tradicional i intens de la festa amb una experiència "més segura i accessible" per al conjunt del públic.
Crida al respecte després de les incidències de l'any passat
Durant la presentació de les novetats, l'alcalde també ha fet una crida explícita al respecte per la litúrgia i el funcionament de la Patum. Sánchez ha insistit en la necessitat que els assistents s'informin abans de participar-hi, especialment pel que fa a la manera adequada de saltar, les recomanacions de vestimentes i les normes bàsiques de seguretat dins la plaça. "La Patum té una manera concreta de viure's i participar-hi", ha remarcat el batlle, que ha defensat la importància de preservar-ne tant la seguretat com el sentit tradicional.
Pel que fa al dispositiu policial, es mantindrà un desplegament similar al de l'any passat, amb prop d'un centenar d'agents dels Mossos d'Esquadra diaris durant els dies centrals de la festa. L'Ajuntament ha valorat positivament les dades de l'última edició, en què es van efectuar prop de 3.000 controls d'alcoholèmia i només 51 van donar positiu. Consideren que aquestes dades evidencien una "alta responsabilitat" per part de la majoria d'assistents, tot i que insisteix en la necessitat de continuar reforçant la prevenció davant una festa que concentra milers de persones en espais reduïts.
Un estudi per mesurar l'impacte de la festa
Més enllà de l'àmbit de la seguretat, aquesta edició també servirà per començar a analitzar quin impacte econòmic té realment la Patum a la ciutat. La Diputació de Barcelona finançarà amb 20.000 euros un estudi que buscarà posar dades a una idea àmpliament repetida: "Berga viu de la Patum". La investigació, que es preveu que estigui enllestida a finals d'any, inclourà entrevistes i treball de camp per avaluar com afecta la festa a sectors com el comerç, la restauració o el turisme, així com el retorn econòmic que genera al municipi.
Paral·lelament, la Patum d'enguany també batrà el rècord de finançament, amb una aportació global de 340.000 euros entre administracions públiques i patrocinadors privats. El principal increment arriba del finançament públic, que augmenta en 140.000 euros respecte de l'any passat fins als 265.000 euros. La Generalitat de Catalunya hi destinarà 200.000 euros i la Diputació de Barcelona, 65.000 més.