La plaça de Sant Pere protagonitza el format pels 20 anys de la Patum com a Patrimoni de la Humanitat

Aquest dimarts, 25 de novembre, fa 20 anys que la Patum va ser proclamada Obra Mestra del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat. Per tal de celebrar l'efemèride, l'Ajuntament de Berga ha encarregat a Guillem Cardona que es faci càrrec d'un espectacle inèdit que tindrà lloc a la plaça Sant Pere el 30 de novembre a partir de les 18.00 hores. El fil conductor de la proposta serà el testimoni de la plaça que fa d'escenari de la festa, amb una proposta que integra música, teatre, dansa i cant coral.
"Quan se'm va proposar de desenvolupar la idea, el primer que se'm va venir al cap va ser fer una cosa gran involucrant el teixit cultural local. Treballant amb gent de casa per gent de casa", ha compartit Cardona en la presentació de Des del cor, nom amb el qual s'ha batejat la proposta. És per aquest motiu que el centenar de persones implicades en el format, entre músics, artistes o l'equip tècnic i de producció, són totes d'origen berguedà.
Una d'elles és Laura Corominas, encarregada del guió, el qual relata "la celebració de la festa des del punt de vista de la plaça, que serà la protagonista", i sent l'element que "posarà la veu en off al llarg de l'espectacle, per conèixer el seu punt de vista de la festa i de com s'ha desenvolupat, lligat musicalment", ha avançat el músic, que també ha compartit que l'espectacle "s'anirà desenvolupant fent petits homenatges, amb píndoles en diferents espais de la plaça" i, per tant, "no hi haurà un escenari en concret, sinó que passarà a tot arreu".
També hi participarà la coral de l'Escola Municipal de Música de Berga, en una col·laboració que esdevé un "repte" pels seus membres. Així ho ha precisat el director de l'EMMB, Xavier Llobet, qui ha apuntat que "serà una experiència única" pels seus membres. Altres noms propis que se sumen a la proposta són els de Laura Marsal, Carme Cabra Vilalta, els Entrompats Band, Marcel Tuyet, Tràfec Teatre, Fame Chimica, Salvador Vinyes, els Castellers de Berga i els fallaires de Bagà i de Sant Julià de Cerdanyola. Els dos últims volen posar en relleu la concentració de patrimonis immaterials a la comarca, que comptant a més la tradició de la pedra seca suposen quatre expressions úniques i reconegudes per la Unesco.
A més, s'escau que aquesta serà la segona gran proposta d'aquest 2025 que Guillem Cardona treballa unint la música i la tradició patumaire, pel fet que ha estat l'artista convidat d'enguany al Concert de Patum - Memorial Ricard Cuadra. "El que veurem aquest diumenge té una perspectiva, no de veure la formació que tenim i decidir què fem, sinó de tot el contrari: pensar què vull expressar amb la música i, llavors, trobar quina formació s'adequa més amb el que sonarà", ha explicat. Així, alguns dels elements presents seran la música a cappella, la secció de vents o la màquina de loops. "Tindrà un fil musical molt elaborat que va molt lligat a la dramatúrgia, a la història que es vol explicar i a les emocions que es volen transmetre al públic", afirma el músic, qui s'ha compromès a oferir un "final electrònic i llampegant".
Una darrera gran reivindicació per fer una aturada
Per part de l'Ajuntament de Berga, l'alcalde, Ivan Sànchez, ha celebrat que l'espectacle pel 20è aniversari de la proclamació situï la plaça de Sant Pere com a protagonista i no només com a escenari, posant en relleu l'autoritat d'aquest espai respecte de la ciutat i del Corpus, i el seu paper essencial dins la història de la festa. "La Patum és intransferible de Berga, així que la celebració del patrimoni també ha de ser intransferible i s'ha de fer a Sant Pere", assenyala.
En paral·lel, Sànchez exposa que "la celebració d'aquest 20è aniversari serà la culminació d'allò que va començar un 25 de novembre de 2005, que va anar com va anar, i que els anys posteriors hem anat celebrant-ho", en un acte que "va començar com una demanda popular per reivindicar el patrimoni de la humanitat". Així, l'alcalde avança que la proposta farà una aturada tal com s'ha conegut els darrers anys: "Potser el 21 serà diferent i fins que arribem al 25, així que ens feia molta il·lusió celebrar el 20è de manera gran".
Per aquest motiu, s'ha convidat a totes les persones que van fer possible el reconeixement de la festa per part de la Unesco, incidint en el missatge que "la Patum no és de ningú i és de tothom". "Celebrem-ho plegats i gaudim d'un dia que ens va canviar per sempre", ha proclamat el batlle, sentenciant que aquesta declaració "ens va servir moltíssim perquè gràcies al fet que la Patum sigui Obra Mestra del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat se'ns obren totes les portes, no només de Catalunya i Espanya, sinó del món".
Abans de l'arrencada de l'acte, es retrà homenatge als protagonistes de l'edició d'enguany del cicle Vides de Patum: Núria Alàs i Pérez, autora de la col·lecció Els Contes de la Patum; Josep Maria Fontquerni i Rosell, membre durant tres dècades de la colla dels nans nous; Antoni Canal i Mas i Jordi Culell i Gonfaus, guitaires de la guita xica a principis de la dècada de 1960. D'altra banda, el 28 de novembre (19.00 hores) hi haurà una conferència a la Sala de Plens centrada en la participació dels gegants de la Patum al concurs provincial de gegants de Terrassa l'any 1950, a càrrec de l'antropòleg David Tristany.