La Fira de Reis tornarà a omplir de tradició el Pla de les Alzines de Montclar

Montclar celebra aquest dimarts, 6 de gener, una de les cites més concorregudes al municipi. El poble del Baix Berguedà posa el punt final a les festes de Nadal amb l'emblemàtica Fira de Reis que, un any més, omplirà de tradició i ambient el Pla de les Alzines.
Aquesta jornada festiva i arrelada és ineludible pels veïns de Montclar, així com d'altres municipis del voltant que s'hi acosten any rere any per viure-la. El fred típic del gener no fa enrere els centenars de persones que s'hi congreguen. Esdevé un dia marcat pels retrobaments, l'esperit de l'any nou i de la màgia de la nit de Reis. Així, hi ha alguns elements que són tota una institució, com l'esmorzar popular de pa torrat amb allioli de codony, botifarra i cansalada.
Al llarg de la jornada es podrà gaudir de la fira de productes artesans, amb desenes de parades que posaran a l'abast del públic una àmplia varietat de productes gastronòmics, culturals i de maquinària. També es disposarà de la igualment consolidada exposició de cotxes i motos clàssiques, una proposta que continua despertant l'interès dels amants del motor i del públic en general. I tot això quedarà unit per la disbauxa dels Entrompans Band, que seran els encarregats de posar la nota musical a la celebració.
"La Fira de Reis és, per a nosaltres i per a molta gent, una manera de començar l'any", ha reivindicat alcaldessa de Montclar, Raquel Sala, qui ha assenyalat que "Montclar és conegut per la celebració d'aquesta fira". "Hi solen venir molts grups d'amics, sigui caminant, amb bicicleta o amb moto, i amb el temps s'ha convertit en una tradició reunir-se al pla per fer un bon esmorzar i comprar alguna cosa a la fira", afegeix la batlessa.
D'aquesta manera, la Fira de Reis de Montclar d'aquest 2026 obrirà portes a les 08.00 hores, si bé des del consistori es recomana fer-hi cap una mica abans. "Per a algú que no hi ha vingut mai i ho vol viure en primera persona, recomano venir abans que surti el sol. És una experiència molt bonica, perquè vas veient com creix l'activitat de les persones entre les alzines", comparteix Sala, qui posa de manifest que "al pla s'hi respira una energia diferent durant les hores de bullici de la Fira de Reis". "Quan s'acaba, l'indret torna a quedar tranquil durant tot l'any", sentencia.
Per tot plegat, des de l'Ajuntament de Montclar recalquen que la fira esdevé "una trobada que combina tradició, convivència i identitat en un entorn natural únic", a més d'una via més per "mantenir viu el patrimoni popular". La mostra romandrà oberta fins a les 13.00 hores.