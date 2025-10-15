Montclar renova les Tres Flors d'Honor als premis Viles Florides de Catalunya

Montclar ha renovat el reconeixement al seu valor paisatgístic atorgat per les Viles Florides de Catalunya amb tres Flors d'Honor. És el cinquè any consecutiu que rep aquest distintiu, sent el municipi berguedà amb major qualificació.
Les Viles Florides són aquells pobles i ciutats de Catalunya que destaquen per la seva aposta llarga i continuada en matèria d'enjardinament, paisatge urbà i millora de la qualitat de vida dels seus habitants. Els distintius es van entregar en una gala celebrada al Món Sant Benet (Sant Fruitós de Bages), i va comptar amb l'assistència de l'alcaldessa, Raquel Sala.
"Aquest premi és un reclam més per mantenir l'essència i la naturalitat del poble, tant des de l'Ajuntament com des dels seus habitants, ja que tenir un entorn natural, bonic i cuidat ens enorgulleix a tots", ha compartit Sala. De fet, des del consistori destaquen la implicació conjunta per mantenir un paisatge de categoria, perquè més enllà dels esforços de l'Ajuntament en les zones públiques, "els habitants són els encarregats que balcons, terrasses, entrades, camins i masies llueixin acolorides i naturals".
"La relació de Montclar amb les flors ve de lluny i juntament amb els veïns treballem perquè així segueixi", ha emfatitzat la batllessa, qui detalla que "seguint la tradició de les priores a les festes patrimonials, tant al nucli com a les cases de pagès volem cuidar i posar en valor la riquesa natural i paisatgística del nostre entorn". Així, la festa anual Montclar Floreix és un bon exemple d'aquest vincle i aposta comunitària.
Segons les conclusions aportades des de la corporació local, el reconeixement també valora l'ús de l'espai urbà en la lluita contra el canvi climàtic. "Cada cop més apostem per plantes autòctones o medicinals, intentant que necessitin menys aigua i no tant manteniment", assegura Sala, incidint que "apostem per la preservació del medi ambient i pels valors sostenibles que ens defineixen". En paral·lel, també es destaca la influència en el benestar de la ciutadania.
El poble de Montclar forma part del projecte Viles Florides des de l'any 2019, quan va obtenir dues Flors d'Honor. Dos anys després, el 2021, el municipi va rebre les tres Flors d'Honor, reconeixement que ha aconseguit revalidar cada any. Actualment, és l'únic municipi de la comarca del Berguedà que gaudeix d'aquest guardó (Avià en té dues i Bagà una).