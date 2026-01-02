Cavalcada de Reis 2026: horaris i recorreguts de la visita de Ses Majestats pel Berguedà

D'Orient al Berguedà. Melcior, Gaspar i Baltasar ja són de camí a la comarca, un llarg periple que culminarà amb l'entrega a les llars berguedanes dels regals i joguines que els han demanat els nens i nenes. Abans, els municipis celebraran actes i cavalcades per rebre'ls amb honors i permetre'ls l'accés a tots els habitatges, amb l'afegit de la música i els caramels.
Nació Berguedà t'ofereix un recull de les principals cavalcades de la comarca, amb els horaris i recorreguts previstos a cada municipi.
Avià
Inici: 19.00 hores
Recorregut: Cal Teuler - Cruïlla Av. Pau Casals amb Av. Antoni Gaudí - Casc Antic - Tossal - Pl. de l'Ateneu
Bagà
Inici: 18.00 hores a Terradelles i 19.00 hores a Bagà
Recorregut: Pl. Sant Pere (Terradelles). Pg. Raval - Pl. Catalunya (Bagà)
Berga
Inici: 17.00 hores
Recorregut: Pl. Gernika - C. Pere II - C. Mestre de Pedret - C. Salvador Espriu - C. Isaac Albéniz - C. Pere III - Ctra. Sant Fruitós - C. Roser - Pl. Creu - C. Ciutat - Pl. Sant Pere
Borredà
Inici: 19.00 hores
Recorregut: Ajuntament - Local Puigmal
Cal Rosal
Inici: 18.00 hores
Recorregut: El de costum
Casserres
Inici: 18.00 hores (del 6 de gener)
Recorregut: Carrers del poble
Cercs
Inici: 17.00 hores a Sant Corneli, 18.00 hores a la Rodonella, 19.15 hores a Cercs, 20.30 hores a Sant Jordi.
Recorregut: Tilos, Dispensari, C. Santa Bàrbara - Restaurant Santa Bàrbara - Cine Teatre (Sant Corneli). Pg. 11 de Setembre - C. Pedraforca - C. Llobregat - C. Coll de Sant Ramon - C- Melques - C. Carbonís - C. Llobregat - C. Coll de Sant Ramon - Pl. Casa Vella (La Rodonella). Taller Soler - Crta. Ribes - Ajuntament - Basseta - Pessebre vivent (Cercs). Cap de la Costa - Zona esportiva - C. Sant Salvador - C. Confederació - Escola Sant Salvador - C. Primer d'Octubre - Dispensari - C. Confederació - Camí Sant Jordi - Pavelló.
Gironella
Inici: 18.00 hores
Recorregut: Roques del Pont Vell - Pl. Doctor Armengou - C. Riu - Av. Catalunya - Muralla - pl. de la Vila
Gósol
Inici: 18.30 hores
Recorregut: Pl. Major - Església
Guardiola de Berguedà
Inici: 19.00 hores
Recorregut: C. Comerç - Barri Bastareny - C. Nou - Pl. Municipal
L'Espunyola
Inici: 18.30 hores
Recorregut: Cal Pius - Local Social
La Pobla de Lillet
Inici: 18.00 hores
Recorregut: Ventaiola / Cal Costa - Ajuntament - Les Coromines - La Vila - El Firal - Residència d'Avis - La Plana - Església de Santa Maria
La Valldan
Inici: 17.00 hores
Recorregut: Pl. Major - Camí Ral de Cardona - Pg- Abeuradors - Crta. Solsona - Pl. Major
Olvan
Inici: 20.00 hores
Recorregut: Alzina de Cal Pubill - Pl. Rodona
Puig-reig
Inici: 18.30 hores
Recorregut: Pg. 1 d'Octubre - C. Girona - C. Pau Casals - C. Major - C. Llobregat - Pg. de la Via - C. Pau Casals - Pl. Mestre Badia
Sant Julià de Cerdanyola
Inici: 17.45 hores
Recorregut: Pont del Molí - Església - Local Social
Vallcebre
Inici: 19.00 hores
Recorregut: Carrers del poble - Església
Vilada
Inici: 19.00 hores
Recorregut: Parc dels Gronxadors - Local Cultural Carme Cirera
Viver i Serrateix
Inici: 19.30 hores
Recorregut: Pl. Monestir de Serrateix - Cases particulars
