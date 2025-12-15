Els Pastorets de l'Ametlla de Merola tornen amb un planter infantil de rècord

L'Associació Cultural Esplai de l'Ametlla de Merola es prepara per a la nova temporada dels Pastorets a la colònia. La representació de La Flor de Nadal, un referent de les tradicions nadalenques a la comarca, tindrà enguany quatre sessions al Teatre Esplai on participaran més de 150 persones, entre les quals un destacat nombre de molt joves actors i actrius.
Des de la direcció destaquen la vitalitat del projecte precisament per aquest planter, ja que expliquen que l'espectacle arriba a una xifra rècord de nens i nenes implicats, amb més d'una vintena de participants. "Aquest any comptem amb més infants mai, que participen de manera activa en les parts corals del muntatge i en els quadres escènics", afirmen els responsables, que també comparteixen que "aquesta base nombrosa assegura el futur dels nostres Pastorets i demostra la salut del projecte".
Així, la suma de més nens i nenes "ens ha obligat a confeccionar nou vestuari". L'aspecte tècnic i de producció també compta amb millores com en l'àmbit del maquillatge amb la realització d'un taller que entomaran els voluntaris encarregats amb aquesta tasca "amb la voluntat de perfeccionar les caracteritzacions dels àngels i els dimonis de l'espectacle", diuen en un comunicat de premsa.
L'equip també ha anunciat una inversió important per resoldre un dels seus principals hàndicaps detectats: el so. És per això que es durà a terme una renovació de l'equipament d'àudio per solucionar els problemes de microfonia detectats en temporades anteriors, assegurant una claredat sonora òptima de les funcions.
Unes millores a llarg termini
Més enllà de les actuacions concretes pel curs d'enguany, des de l'entitat avancen que treballen amb una visió a llarg termini. En concret, s'ha iniciat la producció i renovació de tota l'obra musical, amb l'objectiu d'estrenar-la el 2028, amb motiu de la celebració dels 150 anys ininterromputs dels Pastorets al poble.
De moment, qui vulgui gaudir de La Flor de Nadal ho podrà fer els dies: 26 i 28 de desembre, i 4 i 11 de gener. Les entrades ja estan a la venda al preu de 15 euros. Els membres del Club SX3 fins a 12 anys tenen l'entrada gratuïta a l'espectacle si van acompanyats d'un adult.