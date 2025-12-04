Les fires i mercats de Nadal imperdibles al Berguedà aquest 2025

S'acosten les festes nadalenques i, amb elles, una agenda tematitzada de Nadal farcida d'activitats i propostes. Algunes s'estrenen i altres formen part del tradicionari berguedà d'aquestes dates, però totes elles omplen un desembre i inici de gener de cultura, oci i paradetes on trobar els millors regals de la temporada.
NacióBerguedà et facilita el llistat de les fires i mercats de Nadal imperdibles aquest final de 2025 i inici de 2026.
Mercat de Nadal de Gironella
Del 28 de novembre al 21 de desembre
L'epicentre nadalenc per excel·lència al Berguedà, per cinquè any consecutiu. El Mercat de Nadal de Gironella porta l'essència dels tradicionals mercats nadalencs d'Europa al bell mig de la plaça de l'Estació. Les casetes de fusta acollint les parades, l'acurat embolcall de llums i les activitats dinamitzadores converteixen cada visita al mercat en única. A més, enguany es dona espai propi a la gastronomia, per facilitar que els visitants puguin acompanyar els passejos tot fent un beure o un mos. Obrirà els divendres a la tarda; i els dissabtes, diumenges i festius, matí i tarda. Si no et vols perdre cap detall, consulta la nostra guia pràctica del Mercat de Nadal de Gironella.
Fira del Joc i de Nadal de Berga
6 de desembre
Les carpes instal·lades entre la plaça Viladomat i el passeig de la Indústria de Berga acullen el 6 de desembre la XIII edició de la Fira del Joc i de Nadal. La mostra temàtica del joc impulsada entre l'Ajuntament de Berga i la Cia. de Jocs l'Anònima es manté com una de les grans cites de les festes a la capital del Berguedà, actuant d'arrencada de l'agenda nadalenca a la ciutat, juntament amb la nova cita a l’església de Sant Francesc. Enguany, el certamen para atenció al puzle i els estels, i manté l’aposta per l’oferta de les editorials que fan ús del català, la primera infància, i els jocs tradicionals. A més, es mantenen la tradicional zona de joc lliure i les parades d'artesans de Nadal. Més informació.
Fira Faia de Sant Julià de Cerdanyola
6 de desembre
Per novè any, Sant Julià de Cerdanyola aprofita la proximitat amb la tradicional Fia-Faia per desplegar una mostra al voltant d'aquesta expressió cultural. La Fira Faia obrirà portes a les 16.00 hores del 6 de desembre a la plaça de l'Església i el voltant, en un espai carregat de parades d'artesania i productes de proximitat, a més d’una zona per menjar i beure i la possibilitat de fer un tast de formatge amb codonyat i vi calent. La mostra es complementarà amb l'exposició de fotografies participants en el concurs mitjançant Instagram de la Fia-Faia de l'any passat, la representació teatral titulada L'Ànima de la Fia-Faia, i el taller de danses tradicionals a càrrec de l’Allona Riera i concert amb el grup l’Auró.
Mercat de Nadal de Bagà
6 i 7 de desembre
Bagà dona el tret de sortida a la celebració de Nadal amb l’encesa de llums el 5 de desembre, i donarà pas a la segona edició del Mercat de Nadal l’endemà mateix. Durant dos dies, el mercat disposarà d’una oferta variada de productes amb la peculiaritat que s’instal·la en una ubicació diferent en cada jornada. Així, el dia 6 serà a la plaça Porxada, amb parades dedicades a la venda d’ornaments típicament nadalencs; mentre que el dia 7 es desplegarà a la plaça Catalunya i se centrarà en productes agroalimentaris. L’Ajuntament de Bagà espera que el mercat es consolidi al municipi com un aparador lúdic i festiu de la temporada.
Mercat del Regal de Nadal de Berga
Del 6 al 14 de desembre
Berga estrena un nou espai comercial amb temàtica nadalenca. Es tracta del Mercat del Regal de Nadal, una mostra impulsada entre Bergacomercial i l’Ajuntament de Berga que té com a principal objectiu oferir un espai als berguedans i visitants d’arreu on comprar els detalls perfectes per la temporada. S’hi donaran cita els diferents sectors de l’entitat, acompanyats per activitats per dinamitzar la cita, en un lloc singular: l'església de Sant Francesc. Obrirà els dissabtes i diumenges dels dos primers caps de setmana de desembre, a més del dilluns 8 i el divendres 12. Saber-ne més.
Fira de la Puríssima de Gironella
8 de desembre
La Fira de la Puríssima és una fira que uneix Nadal, artesania, tradició i cultura al nucli històric de Gironella. Serà el 8 de desembre i té com a principal tret distintiu que és protagonitzat pel blat de moro escairat. L'obertura de portes de la mostra serà a les 09.00 hores, quan es començarà a servir el tradicional esmorzar de la fira: mongetes, botifarra, pa torrat, allioli i vi. A les 11.00 hores, la placeta del carrer del Pont Vell acollirà el tast del blat de moro escairat, i seguidament, engegarà la Cercavila de Gegants des de la plaça de l'Església. A les 12.00 hores s’ha previst la presentació del conte La fada de les calcetes i els calçotets de colors a l’església de Santa Eulàlia i el programa d’actes clourà a les 12.30 hores amb la gran ballada final de tots els gegants a la plaça Doctor Armengou.
Mercat de Nadal i Fira de l’Escudella de Guardiola de Berguedà
8 de desembre
La matinal del 8 de desembre també té protagonisme a l'Alt Berguedà. I és que Guardiola de Berguedà desenvolupa a la plaça de l'Església el Mercat de Nadal i Fira de l'Escudella. Diferents parades gastronòmiques i també de temàtica nadalenca convidaran els visitants a engegar les seves compres de les festes, a partir de les 10.00 hores. El programa també inclou un espectacle amb la Cia. Filigranes. La cita clourà servint el dinar a partir d’escudella, carn i postres, elaborat per diferents entitats i voluntaris del municipi.
Fireta de Nadal
Del 12 al 21 de desembre
L’Associació de Veïns i Veïnes del Carrer Major impulsa la Fireta de Nadal, una petita mostra de temàtica nadalenca on els assistents podran triar i remenar entre les parades dels productors i artesans de proximitat per comprar detalls per regalar. Se celebrarà dos caps de setmana consecutius, de divendres a diumenge el primer (i obertura matí i tarda), i dissabte i diumenge següent (només obert de tarda). L’epicentre és el local dels Castellers de Berga (antic Cinema Catalunya) i també hi haurà activitats paral·leles per dinamitzar la cita.
Montnadal
13 de desembre
Montclar estrena un mercat nadalenc el pròxim 13 de desembre. El nucli d’aquest petit poble acollirà diferents parades de productes artesans de les 10.00 a les 20.00 hores, complementat amb tallers i un clàssic de l’època a la vila: la recerca del tió amb un mapa. També s’ha previst una xocolatada solidària, una cantada de nadales i un concert de Nadal. Cal tenir en compte que, diverses activitats, tenen com a finalitat recaptar fons per donar a la causa de la Marató de 3Cat.
Mercat de Nadal de Cal Rosal
20 i 21 de desembre
La Porta del Comerç desplega un any més, i ja en van set, el Mercat de Nadal de Cal Rosal. El cap de setmana previ al Tió -o al Pare Noel, pels més internacionals- la colònia es converteix en l'epicentre per ultimar els preparatius de Nadal a les llars d'arreu de la comarca, i en especial, dels regals. Paradistes de sectors diversos com l'alimentació, la bijuteria, el tèxtil o la decoració, amb una forta presència d'emprenedors locals, portaran les seves millors ofertes a la mostra esperant conquistar els compradors. I, tot plegat, quedarà recollit per l'ambient nadalenc de l'època. Consulta els paradistes i l'agenda.
Parc de Nadal de la Pobla de Lillet
27 i 28 de desembre
El darrer cap de setmana de l'any estarà dedicat a la mainada a la Pobla de Lillet. El municipi torna a impulsar la iniciativa d'oci infantil del Parc de Nadal, un espai amb inflables, tallers i jocs dirigits a la canalla, concentrats en la calidesa del pavelló esportiu del poble. La cita serà el 27 i el 28 de desembre, amb obertura de 16.00 a 20.00 hores. L’entrada té un cost de tres euros i inclou el berenar als nens i nenes assistents. Aquesta proposta està impulsada per l'AFA de l'Escola Lillet a Güell i l'Ajuntament de la Pobla de Lillet.
Fira de Reis de Casserres
5 de gener
La 29a Fira de Reis de Casserres té com a principal atractiu la 14a Mostra Ramadera. La vigília del Dia de Reis es viu en aquest poble del Baix Berguedà amb un recinte firal a la plaça Santa Maria on s’apleguen parades i activitats diverses al llarg del matí. En la part ramadera, els protagonistes seran els exemplars de les explotacions del municipi i altres pobles del voltant, a més d'una selecció de maquinària agrícola. També es podrà gaudir d'un esmorzar a preus populars, durant tot el matí.
Fira de Reis de Montclar
6 de gener
Un clàssic de la matinal del Dia de Reis al Berguedà. La Fira de Reis de Montclar tornarà a omplir el Pla de les Alzines de parades gastronòmiques, antiguitats i artesania. També és un dia per exhibir vehicles clàssics i singulars, tant motos antigues com cotxes de l'època, que criden l'atenció per la seva peculiaritat. Ara bé, la gran cita i principal atractiu de la cita és el tradicional esmorzar de brasa, que permet als assistents carregar les piles per tota la jornada, fer passar el fred habitual de la jornada i acomiadar Nadal amb el millor gust de boca.