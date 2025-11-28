Guia pràctica del Mercat de Nadal de Gironella 2025

Gironella es torna a convertir en l'aparador de Nadal més gran del Berguedà durant quatre caps de setmana de novembre i desembre. El consistori replica, per cinquè any consecutiu, la fórmula del mercat amb epicentre a la plaça de l'Estació, on les característiques casetes de fusta guarnides amb l'ornamentació típica de l'època disposen l'ambient ideal per gaudir mentre es compren els detalls per regalar amb motiu de les festes. La inauguració serà el 28 de novembre, amb l'encesa dels llums de Nadal de la vila.
Enguany es donaran cita una setantena de paradistes diferents, que aniran canviant al llarg de les setmanes per oferir novetats a la clientela en cada visita. Ara bé, la principal novetat d'aquesta edició és l'aposta per ampliar l'oferta gastronòmica a través de foodtrucks que es disposaran a tocar del mercat, atenent les demandes i valoracions dels assitents els anys anteriors. També és rellevant la consolidació del format a través de la unió de la mostra al llistat de mercats de la Diputació de Barcelona, un fet que no només dona més promoció a la cita, sinó que també ha servit a l'Ajuntament de Gironella, responsable del mercat, per rebre una subvenció de 40.000 euros per invertir en accions que el facin més atractiu.
Dates i horari d'obertura
L'obertura del Mercat serà el 28 de novembre a les 17.30 hores. La jornada tindrà com a moment culminant l'encesa dels llums a les 18.30 hores, amb la participació del grup Fadunito. Des d'aleshores, la mostra obrirà 12 dies més, amb els següents horaris:
- D'11.00 a 14.00 hores i de 16.30 a 20.00 hores: Els dies 29 i 30 de novembre, i 6, 7, 8, 13, 14, 20 i 21 de desembre.
- De 16.00 a 20.00 hores: Els dies 5, 12, i 19 de desembre.
Programa d'activitats
Més enllà de l'oferta comercial, el Mercat de Nadal de Gironella consta d'una agenda d'activitats per complementar l'experiència dels visitants i oferir finestres d'oci dins el marc de la mostra. Aquesta és la programació:
Divendres, 28 de novembre
- 17.30 h – Cercavila El gran circ amb el grup Fadunito
- 18.30 h – Encesa de llums i animació amb el grup Fadunito
- 19.30 h – Presentació de la Galet amb la pallassa Clara
Dissabte, 29 de novembre
- 12.00 h – Ballada de nadales del grup de ball en línia del Casal Cívic La Llar
- 17.00 h – Animació familiar: concert xics amb Jaume Barri
Diumenge, 30 de novembre
- 12.00 h – Taller infantil: 25 dies per arribar al Nadal, a càrrec de Bernadette Cuxart
- 17.00 h – Taller de dansa per a totes les edats a càrrec de GiroenDansa
- 18.30 h – Xocolatada popular
Divendres, 5 de desembre
- 18:00 h – Micro obert de poesia i música a càrrec de CalamartsEnTinta i la guitarrista local Coral Oro
Dissabte, 6 de desembre
- 12.00 h – Actuació de dansa Elles ballen soles del Casal Cívic La Llar
- 12.00 h – Taller Nadal amagat, a càrrec de Bernadette Cuxart
- 18.00 h – Actuació dels gegants ossos de peluix
Diumenge, 7 de desembre
- Matí i tarda – Experiència immersiva a la gran bola de Nadal: Camina sobre la neu i immortalitza el moment
- 12.00 h – Taller familiar d'espelmes de Nadal, a càrrec de La mel de l'avi Joan
- 17.00 h – Taller familiar d'espelmes de Nadal, a càrrec de La mel de l'avi Joan
Dilluns, 8 de desembre
- Matí – Fira de la Puríssima de Gironella, al nucli històric de la vila
Divendres, 12 de desembre
- 18.00 h – Concert de versions de Nadales, a càrrec de l'artista local Coral Oro
Dissabte, 13 de desembre
- 12.00 h – Concert de l'EMMP i l'AAG
- 17.30 h – Audició de sardanes SardaNadales, amb la Cobla Contemporània
Diumenge, 14 de desembre
- 12.00 h – Taller infantil per pintar i decorar el teu caganer, amb Caganer Experience
- 17.30 h – Combos amb l'Escola de Música Arsònika de Gironella
Divendres, 19 de desembre
- 18.00 h – Combos amb el grup Never 2 Late
Dissabte, 20 de desembre
- 12.00 h – Audició amb la Jazzband Navàs-Súria
- 17.00 h – Macrocontada infantil de nadales, a càrrec del professorat d'Arsònika
- 18.00 h – Macrocontada popular de nadales, a càrrec del professorat d'Arsònika
Diumenge, 21 de desembre
- 12.00 h – Concert de Nadales del grup vocal Les Veus de Gironella
- 17.00 h – Fes el teu Tió amb un mitjó!: Taller infantil d'elaboració del Tió, a càrrec de Bernadette Cuxart
- 18.00 h – Espectacle amb Luminis - Els homes de llum
Com arribar-hi
El Mercat de Nadal de Gironella se celebrarà dins l'espai de la plaça de l'Estació, situada entre l'avinguda Catalunya i el carrer Farguell. Per evitar problemes de circulació a la vila, el més recomanable per als veïns és, en mesura de les seves possibilitats, acostar-s'hi a peu. Pels visitants arribats de fora de Gironella, aparcar al centre de la vila pot ser complicat, així que poden ser interessants opcions com l'entorn de la Biblioteca de Gironella, l'Institut Pere Fontdevila i al llarg de l'avinguda Països Catalans. També es pot provar sort per la zona del nucli històric i aprofitar per gaudir de la decoració d'aquesta zona de la vila. Finalment, qui esculli viatjar amb transport públic, té a disposició les línies que connecten el Berguedà amb les ciutats de Barcelona, Manresa i Vic.