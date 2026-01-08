L'Ajuntament de Cercs haurà d'investigar si els terrenys de l'antiga central tèrmica són emprius

El Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Barcelona ha admès a tràmit el recurs contenciós administratiu presentat l'any 2022 per la Plataforma Anti-Incineradora de Cercs (PAIC), el grup Tots Som Cercs i tres veïns en relació amb la naturalesa dels terrenys on s'ubica l'antiga central tèrmica del municipi. El tràmit anul·la l'acord pres en el seu moment per l'Ajuntament de Cercs i l'ordena a engegar una investigació que permeti determinar si aquest indret són emprius o no.
L'empriu és un concepte que fa referència al dret d'ús comunal de certs béns de naturalesa principalment rústica. Amb la sentència, dictada durant el darrer mes de desembre, el consistori haurà d'estudiar si aquesta forma és aplicable als terrenys on se situen les instal·lacions en desús de l'antiga tèrmica. I, en cas que finalment es determinés que ho són, "haurà d’exercir els seus deures d'inclusió en l'Inventari de Béns Municipals, atermenament, recuperació d'ofici, desnonament administratiu i exercici de tota mena d'accions i recursos en la seva defensa".
Així ho han detallat des de la Plataforma en un comunicat de premsa, on també afirmen que, si s'estableixen com emprius, la corporació local haurà d'"enviar manament dirigit al Registre de la Propietat de Berga per a la inscripció dels Emprius de la Casasa o de la Garganta com a bé comunal". D'aquesta manera, l'agrupació avança que "instem l'Ajuntament de Cercs a complir amb diligència el mandat de la jutgessa, duent a terme aquesta investigació, amb celeritat i cura".
Fent balanç del procediment, la PAIC comparteix que "veiem amb bons ulls la sentencia", pel fet que "encara que la jutgessa no entri en el fons de la qüestió en no haver fet correctament la feina l'Ajuntament, hi veu indicis positius" que l'han animat a ordenar la investigació. Per tot plegat, es mostren confiats que la decisió "és una oportunitat perquè el poble de Cercs, i per extensió l'Alt Berguedà, puguin decidir sobre els futurs als quals es puguin dedicar en els terrenys de l'antiga central tèrmica de Cercs".
"Tal com hem defensat des de la PAIC, es tracta d'uns terrenys comunals, els usos dels quals han de decidir-se i gestionar-se des de la mateixa ciutadania", refermen en l'escrit, en el qual també recalquen que "vetllarem perquè aquest procés es desenvolupi de manera favorable".