Els empresaris reclamen al Govern que desencalli el polígon d'Olvan

L'Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB) ha reiterat la necessitat d'accelerar les inversions pendents en matèria d’infraestructures a la comarca i, concretament, de completar el desenvolupament del Polígon d’Olvan. Red Eléctrica de España es troba immersa en un projecte de construcció d'una subestació elèctrica transformadora en el marc de la central hidroelèctrica reversible de la Baells en el que és l'àrea econòmica i industrial amb més projecció del Berguedà, i els empresaris insisteixen que s'avanci cap al seu desenvolupament total i definitiu, de manera que es pugui garantir la instal·lació d'empreses.
Concretament, ho ha fet el president, Josep Maria Serarols, i la representació de la directiva que s'ha reunit aquest dilluns amb el president del grup parlamentari de Socialistes i Units per Avançar, Ferran Pedret, i el diputat Cristòfol Gimeno, en una trobada per demanar un compromís ferm del Govern amb el creixement industrial del Berguedà, tal com ha explicat l'ACEB. Els empresaris consideren que les infraestructures són "vitals" per evitar la deslocalització d'empreses locals i permetre la implantació de noves indústries.
El Polígon Industrial Rocarodona d'Olvan compta amb una superfície total de gairebé 530.000 metres quadrats i té com a principal potencial el fet de disposar d'una tipologia de parcel·les que no es troben en cap altre municipi. Així, el catàleg inclou els usos industrials, però també comercials, d'oficines, sanitaris, culturals i esportius. I tot això, en una ubicació a tocar de la C-16 i la C-62, facilitant-ne l'accés i la logística.
El "handicap" del Polígon Industrial Rocarodona d'Olvan
Sigui com sigui, el polígon té actualment un hàndicap que condiciona el seu creixement: no pot oferir més de 100 kW de potència elèctrica, una capacitat totalment insuficient per atraure noves inversions de projectes que requereixen un volum de consum energètic alt. D'aquesta manera, el teixit empresarial i les administracions locals consideren que la construcció d'una subestació elèctrica al polígon d'Olvan és "vital", sent l'única solució viable per garantir l'eventual demanda elèctrica de les naus que s'hi vagin alçant, i per tal d'acompanyar el creixement que permeti fer de Rocarodona el "principal motor industrial i econòmic del Berguedà".
De fet, aquesta aliança fa anys que camina de bracet per fer possible la potenciació del polígon industrial d'Olvan, però des de fa uns mesos ha sumat un tercer actor, els responsables de la central reversible de la Baells, que veuen en aquesta àrea econòmica la millor sortida per a la generació provinent de la futura instal·lació a l'embassament de la Baells. En concret, l'equipament tindrà una capacitat de 512 MW.