El Berguedà reclama a Red Eléctrica que faci realitat la subestació del polígon d'Olvan

Representants de les institucions, associacions d'empresaris i els impulsors del projecte de la central hidroelèctrica reversible de la Baells fan front comú per reclamar a Red Eléctrica de España que tiri endavant la construcció d'una subestació elèctrica transformadora (SET) al polígon industrial d'Olvan. Els agents consideren que aquesta infraestructura és indispensable per al desenvolupament complet de l'àrea de Rocarodona, així que demanaran a l'ens estatal que l'equipament s'inclogui en la seva planificació per als anys 2026-2030.
El Polígon Industrial Rocarodona d'Olvan és l'àrea econòmica i industrial amb més projecció del Berguedà. Amb una superfície total de gairebé 530.000 metres quadrats, té com a principal potencial el fet de disposar d'una tipologia de parcel·les que no es troben en cap altre municipi. Així, el catàleg inclou els usos industrials, però també comercials, d'oficines, sanitaris, culturals i esportius. I tot això, en una ubicació a tocar de la C-16 i la C-62, facilitant-ne l'accés i la logística. Sigui com sigui, el polígon té actualment un hàndicap que condiciona el seu creixement: no pot oferir més de 100 kW de potència elèctrica, una capacitat totalment insuficient per atraure noves inversions de projectes que requereixen un volum de consum energètic alt.
D'aquesta manera, el teixit empresarial i les administracions locals consideren que la construcció d'una subestació elèctrica al polígon d'Olvan és "vital", sent l'única solució viable per garantir l'eventual demanda elèctrica de les naus que s'hi vagin alçant, i per tal d'acompanyar el creixement que permeti fer de Rocarodona el "principal motor industrial i econòmic del Berguedà". De fet, aquesta aliança fa anys que camina de bracet per fer possible la potenciació del polígon industrial d'Olvan, però presenta com a novetat un tercer actor, els responsables de la central reversible, que veuen en aquesta àrea econòmica la millor sortida per a la generació provinent de la futura instal·lació a l'embassament de la Baells. En concret, l'equipament tindrà una capacitat de 512 MW.
Acord coral dels agents implicats
Aquest objectiu comú s'ha evidenciat i compartit en una trobada celebrada aquest dilluns a l'Ajuntament d'Olvan, que ha comptat amb la presència de representants de tots els sectors implicats en la demanda. "La subestació, que ja s'havia previst i es va treure de la planificació per l'estancament del polígon, és imprescindible per a dotar d'energia totes les seves parcel·les", assenyala l'alcalde, Sebastià Prat. Per part del Consell Comarcal, el president Moisès Masanas afirma que "amb la construcció de la subestació del polígon d'Olvan, llargament demanada al territori, es consolidaria l'aposta per un projecte clau per al desenvolupament de la comarca".
Des de l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (ACEB), el president Josep Maria Serarols, considera que la suma dels impulsors de la central reversible evidencial el caràcter estratègic de la subestació olvanesa, la qual descriu com a "urgent i vital per al definitiu desenvolupament del polígon d'Olvan", un equipament que la patronal troba "central" dins els objectius per a la reindustrialització del Berguedà. Una lectura similar a la de la Cambra de Comerç de Barcelona al Berguedà, on la junta considera "molt oportú" dotar el polígon d'Olvan d'una infraestructura com la central reversible de la Baells.
El projecte de la central veurà la llum el 23 de setembre
A la reunió d'Olvan també hi van assistir representants de Verbund Green Power Iberia, una de les promotores del projecte per a la construcció d'una central hidroelèctrica reversible a la Baells juntament amb Capital Energy. Els assistents van compartir que "per al projecte, la subestació d'Olvan és una infraestructura estratègica, però la seva importància transcendeix les nostres necessitats singulars", referint-se a la subestació olvanesa com una infraestructura "prioritària per al futur industrial del Berguedà".
"Creiem que la central de la Baells ha de ser el catalitzador per desbloquejar aquesta instal·lació que el polígon necessita", han declarat des de Verbund, qui defensa que "en la planificació de Red Eléctrica de España no només s'ha de contemplar l'evacuació d'energia renovable, sinó també la dotació elèctrica necessària per al desenvolupament industrial berguedà". Per aquest motiu, les mateixes fonts de la companyia demanen que "es valori la sinergia d'ambdós projectes i s'actuï amb la rapidesa que exigeixen les necessitats del territori i la transició energètica".
Aquesta trobada ha tingut lloc una setmana abans que les empreses promotores presentin públicament el projecte definitiu de la central hidroelèctrica reversible de la Baells. Els impulsors han convocat a institucions, agents sectorials i el veïnat dels tres municipis on la infraestructura tindrà incidència (Cercs, Vilada i la Nou de Berguedà). Les exposicions seran el 23 de setembre i comptaran amb l'assistència, entre altres, de l'arquitecte berguedà Carles Farràs, que prendrà el càrrec de portaveu del projecte.