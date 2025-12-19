El Pla de Barris de la Generalitat passa de llarg el Berguedà

La primera línia d'ajuts del Pla de Barris no inclou cap municipi del Berguedà. Les propostes de Bagà i Berga han quedat fora de les 20 seleccionades en aquesta primera convocatòria, amb iniciatives que sumen un pressupost total de 412 milions i dels quals 232,71 els aportarà el Govern, xifra superior a la prevista inicialment.
El comissionat no ha valorat amb prou puntuació les propostes dels ajuntaments de Bagà i Berga. En el cas de la capital havia redactat un projecte per transformar el Barri Vell. Sumava 12,5 milions d'euros i s'estructurava en tres eixos d'acció i 27 actuacions concretes.
Dins la mateixa vegueria, on es comptabilitzaven nou candidatures, hi ha hagut tres seleccionats. Es tracta dels municipis de Vic, Manresa i Solsona, que rebran 15, 13 i 9 milions respectivament. De fet, la capital d'Osona és una de les ciutats que rebran més dotació econòmica, juntament amb Olot, Amposta, Tortosa, Figueres i Santa Coloma de Gramenet. El llistat de beneficiaris el completen Santa Perpètua de Mogoda, la Seu d'Urgell, Mataró, Sant Joan Despí, Calafell, Reus, Tarragona, la Pobla de Segur i Torrelameu.
A partir de la publicació de la resolució aquest divendres els ajuntaments tenen 12 dies hàbils per acceptar. La resolució definitiva es preveu per a mitjan gener i aleshores es posarà en marxa tot el procediment tècnic. La segona convocatòria del pla es publicarà durant el primer semestre del 2026, i és possible que les dues poblacions berguedanes que ara han quedat fora hi tornin a concórrer. També hi ha números que s'hi vulguin postular altres municipis de la comarca, com Gironella, tal com ha avançat l'alcalde, David Font.