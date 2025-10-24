Tres eixos, 27 accions i 12,5 milions d'euros: les propostes per transformar el Barri Vell de Berga

L'Ajuntament de Berga ha concorregut a la primera convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029, impulsada per la Generalitat, amb l'objectiu d'obtenir 12,5 milions d'euros per dur a terme la transformació integral del Barri Vell. La sol·licitud contempla fins a 27 propostes dins de tres eixos estratègics dels previstos en el programa, dels quals l'administració superior n'assumiria el 70% i la local el 30% restant.
Segons han posat en relleu des de l'Ajuntament de Berga en un comunicat de premsa, la finalitat del pla és "donar suport als municipis en la regeneració urbana i social dels barris, fomentant la sostenibilitat i la igualtat d'oportunitats". D'aquesta manera, la bateria d'actuacions plantejades des de la capital de Berguedà estan emmarcades en els àmbits de l'urbanisme, l'habitatge, l'eficiència energètica i hídrica, l'emergència climàtica, els parcs i jardins, l'economia circular, la reducció de les desigualtats, l'equitat de gènere, la salut, l'educació, l'economia i el treball.
Les actuacions previstes
Les intervencions presentades en la sol·licitud s'estructuren en tres eixos d'actuació concrets: les transformacions físiques, la transició ecològica i l'acció comunitària. De forma global i transversal, volen revertir la tendència d'abandonament que ha patit aquesta zona de la ciutat fruit dels desplaçaments residencials i de l'activitat a altres espais, incidint en l'acció social, ambiental i urbanística del nucli. Així, es remarcaran característiques del Barri Vell com la seva identitat, el valor de la diversitat, la capacitat d'habitabilitat o la millor interacció amb la resta del teixit urbà.
A continuació es detallen les actuacions previstes per àmbit, amb una descripció de cadascuna i el pressupost estimat:
1. Transformacions físiques
- Adequació de l'edifici del Mercat Municipal. Aparcament dissuasiu al sud del barri – 1.916.250 euros
- Cal Parraquer. Aparcament dissuasiu al nord del barri – 940.360 euros
- Renovació del paviment del carrer Ciutat – 477.360 euros
- Programa d'ajuts a la rehabilitació dels habitatges del Barri Vell – 717.500 euros
- Reforç de l'Oficina Local d'Habitatge de Berga i caracterització dels habitatges i solars buits – 255.000 euros
- Implementació de millores d'eficiència energètica al Convent de Sant Francesc – 595.200 euros
- Urbanització i millora de l'eficiència energètica i hídrica al carrer Torre de les Hores – 309.400 euros
2. Transició ecològica
- Nou parc de Santa Magdalena i revalorització de la muralla – 1.710.000 euros
- Urbanització i nou refugi climàtic al carrer de la Pietat i entorns – 790.870 euros
- Revalorització de l'eix riera de Metge / Rasa dels Molins – 239.000 euros
- Adequació dels callissos i impuls dels horts urbans del Barri Vell – 444.033 euros
- Programa de foment del consum de KM0 – 60.000 euros
- Programa de compostatge comunitari al Barri Vell – 15.000 euros
3. Acció sociocomunitària
- Habitatges socials al carrer Balç, 11 – 750.540 euros
- Habitatges socials al carrer Balmes, 10 – 487.200 euros
- Cuidem el nostre barri. Creació d'un grup d'agents cívics – 48.500 euros
- Programa d'apadrinament contra la soledat – 97.000 euros
- Programa d'espai familiar – 111.200 euros
- Transversalitat de gènere en la millora de l'entorn físic i social del Barri Vell – 70.000 euros
- Taxibus a demanda – 50.000 euros
- Programa d'esport i salut – 60.000 euros
- Consolidació de la Llar al carrer Balmes, 8, per al centre obert Ramon Maria Serchs – 661.386,70 euros
- Aprenentatge del català al Barri Vell – 25.000 euros
- Ajuts a les entitats culturals del Barri Vell – 307.500 euros
- Programa d'ocupació i inserció laboral – 150.000 euros
- Programa de foment del comerç de proximitat a l'àmbit – 150.000 euros
En darrera instància, el projecte també contempla la creació i gestió de l'oficina local del Pla de Barris. Aquesta es dotaria amb un màxim del 8% del pressupost total, valorat segons la sol·licitud en 966.700 euros.
Una oportunitat de futur pel Barri Vell
L'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, ha assegurat que la implementació de totes les actuacions plantejades en el projecte suposarien "la transformació definitiva del Barri Vell" tenint en compte que "pràcticament s'actua en totes les zones d'un barri que és geogràficament i socioeconòmicament complex". Per la seva banda, el regidor d'Urbanisme, Aleix Serra, ha refermat l'aposta per millorar i dignificar l'espai: "No hem tingut cap dubte que el barri que s’havia de delimitar per definir aquestes actuacions era el Barri Vell". Per a Serra, aquesta zona "és on es concentra bona part de la història i el patrimoni de la ciutat" i consta de "molts espais per recuperar i que poden millorar a través de la inversió pública", posant d'exemple els casos del carrer Harmonia o a la plaça del Forn.
Berga és un dels 83 municipis de 30 comarques diferents que s'han presentat en aquesta primera convocatòria del Pla de Barris i Viles 2025-2029. Del Berguedà, també hi ha concorregut Bagà. I dins l'àmbit de la Catalunya Central, també hi consten Cardona, Castellgalí i Manresa del Bages, Sant Quirze Safaja del Moianès, Centelles i Vic d'Osona, i Solsona pel Solsonès.