El servei de neteja viària de Berga integra els vehicles previstos al nou contracte

El servei de neteja viària de Berga completa el desplegament del nou contracte, adjudicat a inicis d'aquest 2025 i que estava pendent d'incorporar la totalitat de vehicles previstos en el plec de bases. Tractaments Ecològics, l'empresa adjudicatària, ha invertit 700.000 euros en la renovació de la flota i la compra d'aparells per a treballs específics, que tenen per finalitat millorar la neteja de la ciutat. L'Ajuntament de Berga segueix de prop el servei, i incidirà en la promoció de les actituds responsables amb una campanya de comunicació aprofitant el nou eslògan del servei: Cuidem Berga.
"Les darreres setmanes han acabat d'arribar els últims vehicles i equipament que forma part del contracte", ha assenyalat el regidor d'Urbanisme, Aleix Serra, qui apunta que "creiem que s'ha de notar perquè la neteja de la ciutat pugui ser millor". En una línia similar, la gerent de Tractaments Ecològics, Marta Freixa, destaca que "des del mes de gener s'han anat fent incorporacions de vehicles" i per aquest motiu "algunes màquines ja s'han pogut veure al carrer", si bé serà a partir d'aquest mes d'octubre que la totalitat de la nova flota estarà operativa.
En concret, els vehicles que s'han adquirit, són: una baldejadora; dues escombradores, una d'elles equipada amb pèrtigues de baldeig per aprofundir en les voreres; una caixa oberta amb plataforma elevadora i una altra amb equip d'altra pressió; un camió elèctric; un furgó amb un altre equip d'alta pressió, per a treballs específics i diverses funcionalitats; i una pick-up amb accessoris d'hivern, com la pala llevaneus i l'aparell per espargir sal. En total, el servei passa a estar dotat amb una flota d'11 vehicles, conservant alguns dels anteriors aparells per jornades que sigui necessari reforçar l'activitat -per exemple, durant la Patum-. La inversió total s'ha situat en els 700.000 euros, ha compartit Freixa.
La gerent també ha explicat que ha crescut la plantilla de treballadors que es fan càrrec del servei. S'han contractat entre quatre i cinc persones, per sumar unes 16-17 persones, indica. D'altra banda, l'empresa fa menció d'altres recursos implementats amb el nou contracte, com l'habilitació d'un telèfon per comunicar incidències. "Animo la població a fer-lo servir més, perquè és una eina que ens ajuda i és una oportunitat per actuar en zones on potser hi ha passat alguna cosa després d'haver-hi netejat", ha remarcat Freixa, recordant que es tracta d'un servei gratuït.
Objectiu: millorar la neteja de la ciutat
Tots els canvis són fruit del nou contracte de neteja viària licitat des de la corporació local, el qual suposa un increment notable de la factura. Segons les dades facilitades per Serra, l'import anual del servei passa de menys de 600.000 euros l'any als 850.000, un "increment molt notable respecte del que veníem gastant fins ara". "És una major inversió que s'ha de notar en la neteja de la ciutat", ha declarat el regidor.
D'aquesta manera, l'objectiu principal, detalla Serra, és que la ciutat estigui més neta. Algunes de les mesures per assolir-ho, més enllà de l'adquisició d'equipament, és incrementar les freqüències, en especial en les vies més transitades, així com incloure les zones de Berga que no estaven dins l'àmbit d'actuació de l'anterior contracte. També s'han previst altres intervencions "que no es feien per manca de recursos", com la supressió de pintades. A més, s'incorporen les actuacions en les zones verdes, en coordinació amb la brigada municipal de jardineria.
Sigui com sigui, el consistori vol fomentar la cura col·lectiva de la ciutat, ja que tal com argumenta el titular d'Urbanisme: "Una cosa és el servei que puguem donar i la tasca que pot fer l'empresa, però l'altra és l'actitud de cadascú". "A la ciutat tenim moments que les persones, segurament, no ens comportem com ho hauríem de fer. Són actituds que es miren de perseguir des de l'Ajuntament, però sovint és impossible enganxar algú quan, per exemple, just deixa una bossa al costat d'una paperera", ha exposat el regidor.
Per aquest motiu, la corporació engegarà pròximament campanyes de comunicació adreçades a promoure les actituds responsables respecte de la neteja de la ciutat, aprofitant el nou eslògan que ja porten inscrits tots els vehicles del servei de neteja: Cuidem Berga. "Hem de sensibilitzar-nos tots plegats que, per molt que netegem, segurament és més important no embrutar", emfatitza Serra, qui reconeix que ja hi ha bons exemples en aquesta prevenció conjunta de la brutícia com a la Font Freda, on malgrat l'afluència de persones els caps de setmana, "l'espai sol estar bastant net".