L'ACM aportarà 14.000 euros pel finançament del Moixeró Lab de Saldes

L'Ajuntament de Saldes rebrà 14.000 euros de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) pel finançament del Moixeró Lab. L'ajut prové de la quarta edició del Projecte d'Arrelament al Territori impulsat per l'ACM a través de la Fundació Transparència i Bon Govern (FTBG), on la proposta del consistori berguedà ha resultat una de les quatre guanyadores.
El Moixeró Lab és un laboratori d'idees que combina la creació artística, musical i audiovisual, amb la bioeconomia i la recuperació d'oficis i sabers artesanals. Neix com un espai de dinamització cultural i laboratori rural, que connecta tradició i innovació. Així, la seva finalitat és la de promoure la creació contemporània i vetllar per la tradició, en un equipament que conjugarà les funcions de centre comunitari, zona per a tallers, residències i activitats participatives. També destaca la creació d'un Obrador Compartit comunitari destinat a activitats educatives, culturals i agroalimentàries. En definitiva, i tal com conclouen des de l'ACM, amb aquesta iniciativa pretenen augmentar el dinamisme econòmic i social de Saldes, oferint oportunitats a la població local i reforçant el sentiment de pertinença al territori.
Aquesta naturalesa casa perfectament amb l'objectiu del Projecte d'Arrelament al Territori, que vol combatre el despoblament i potenciar el territori rural, a través d'iniciatives impulsades pel món local que reforcen el vincle entre la ciutadania i el seu entorn, promouen la cohesió social i impulsen un desenvolupament sostenible. En la convocatòria d'enguany, s'hi han presentat 18 projectes, entre els quals el jurat (format per membres de la FTBG i l'Associació d'Iniciatives Rurals i Marítimes de Catalunya) n'ha escollit quatre: el Moixeró Lab de Saldes, el projecte de mobilitat sostenible de la Vall de Boí, el pla d’usos de l'Alfolí de la Sal del Baix Pallars, i el centre de biomassa compartit entre els municipis d'Alins, Esterri de Cardós, Llavorsí i Vall de Cardós. A més, per primer cop, es va decidir atorgar un accèssit al projecte d'atenció integral a la gent gran impulsat pel Consell Comarcal de les Garrigues.
La resta de projectes premiats consisteixen en el desenvolupament d'un estudi integral de mobilitat per optimitzar el servei del bus elèctric municipal de la Vall de Boí. A Baix Pallars, es treballarà la recuperació i activació d'elements patrimonials per desenvolupar activitats culturals i educatives que mantinguin viva la identitat local arrencant amb un pla d'usos de l'Alfolí de la Sal. En relació amb el projecte supramunicipal per potenciar l'ús de la biomassa, consisteix a cooperar amb l'impuls d'un Centre Logístic de Biomassa intermunicipal. Finalment, l'accèssit pel Consell Comarcal de les Garrigues reconeix la Plataforma de Serveis de Proximitat a la Gent Gran, que apropa serveis individuals i activitats grupals a tots els municipis de la comarca.
Els premis volen donar suport a iniciatives que fomenten la innovació, la sostenibilitat i la cohesió social des del món local, especialment en municipis petits o rurals. El jurat ha valorat que aquestes iniciatives estiguin alineades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i l'Agenda Rural de Catalunya, la seva sostenibilitat i viabilitat, la capacitat d'escalabilitat i replicabilitat i la participació comunitària, entre altres criteris. La FTBG finança cada projecte amb 14.000 euros, aportant un total de 56.000 euros a les quatre iniciatives.
"El món local és motor d'innovació, de comunitat i de compromís amb el territori", ha destacat el vicepresident primer de l’ACM, Jaume Oliveras, qui ha remarcat que els projectes premiats "són una demostració viva d’aquest esperit transformador". Oliveras també ha subratllat que "són iniciatives que combinen sostenibilitat, identitat, cultura, energia verda, innovació i cura de les persones". Per la seva banda, la secretària general de l'ACM, Rosa Vestit, ha insistit que "en les quatre edicions que portem, desenes d'ajuntaments i consells comarcals hi han presentat projectes de tota mena, mostrant el dinamisme i la innovació del món local", i ha recordat que el Projecte Arrelament "encaixa amb els nostres objectius de fomentar l'equilibri territorial del país, la cohesió social i fomentar les bones pràctiques de municipis rurals en la línia de fomentar l'arrelament i evitar la despoblació".