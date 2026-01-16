El plenari de Berga estrena la nova composició amb la sortida de Lluís Minoves del grup de BeGI

L'Ajuntament de Berga ha donat la benvinguda al 2026 amb un canvi en la seva composició. La sessió plenària del mes de gener ha oficialitzat la sortida de Lluís Minoves de Berga Grup Independent (BeGI) després que el regidor hagi sol·licitat formalment passar a ser no adscrit. La trencadissa ja es va anticipar el mes de desembre, després d'una assemblea en la qual la portaveu, Judit Vinyes, va expressar el seu desig de passar a formar part d'Aliança Catalana.
L'ordre del dia del ple de gener a la corporació local incloïa tres punts sobre la definició del cartipàs municipal, i més concretament, sobre la constitució dels òrgans del consistori. La sessió ha fet presa de coneixement de la voluntat manifestada d'abandonament del grup municipal de Minoves i ha aprovat, per unanimitat, la modificació de la composició de la Junta de Portaveus, del Consell Assessor Urbanístic, del Consell Escolar Municipal, del Consell Municipal de la Patum i del Consell d'Administració de BRG Serveis.
El canvi més notable, en tot cas, ha estat a l'hora d'estructurar el debat durant el ple. Com que no forma part de cap grup, Minoves ha pogut intervenir en cada punt, al final del torn. De fet, ha servit per evidenciar les diferències entre els antics companys de grup, que han mostrat posicionaments diferents en qüestions com el projecte per a la renovació del terra del pavelló o el reequilibri econòmic del Tossalet.
D'aquesta manera, el ple de l'Ajuntament de Berga passa a estar conformat per: 6 regidors de la CUP, 4 regidors de Junts per Berga, 3 regidors del PSC, 2 regidors d'ERC, 1 regidora de BeGI i 1 regidor no adscrit. Cal recordar que l'origen de la separació és la voluntat de Vinyes i una part considerable de BeGI d'incorporar-se a les files de la formació encapçalada per Sílvia Orriols, un moviment no compartit per Minoves i altres dels candidats a la llista amb la qual els independents van concórrer a les eleccions municipals de 2023 a la capital del Berguedà.