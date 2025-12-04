Lluís Minoves anuncia que assumirà la condició de regidor no adscrit a l'Ajuntament de Berga

Lluís Minoves ha anunciat que assumirà la condició de regidor no adscrit de l'Ajuntament de Berga en resposta als moviments avançats per la portaveu de Berga Grup Independent (BeGI), Judit Vinyes, respecte del seu futur polític. L'electe i 15 membres més de la llista amb la qual el grup d'electors va concórrer als comicis de 2023 han signat un escrit conjunt en el qual acusen l'actual portaveu "d'enganyar el grup" i lamenten que "s'ha apartat dels valors de l'agrupació".
"Una amplíssima majoria del projecte original de BeGI —encapçalada pel regidor Lluís Minoves i 15 dels 20 membres de la llista que formaven part de la candidatura de les darreres municipals— vol expressar el seu rebuig frontal a qualsevol integració amb altres formacions i reafirmar el caràcter independent, transversal i estrictament local de BeGI", comparteixen al text. Es tracta, apunten, d'un posicionament que ja li van comunicar a la regidora en el decurs de l'assemblea celebrada dimecres: "Aquests membres van traslladar la seva disconformitat amb la proposta d'explorar una incorporació a Aliança Catalana, considerant que aquesta via no representa l'essència fundacional de BeGI ni el compromís adquirit amb els electors que ens van fer confiança".
Davant l'esmentada situació, aquest "sector majoritari", com recullen en la publicació, "va demanar a Judit Vinyes que, per coherència, abandonés el grup si la seva voluntat era impulsar un projecte polític aliè a BeGI". Així, detallen que "com que Judit Vinyes no hi ha accedit, Lluís Minoves ha expressat que no pot continuar ni un minut més al costat d'algú que s'ha allunyat dels principis fundacionals i de la raó de ser del grup". Per aquest motiu, reconeix Minoves, "m'he vist obligat a abandonar el nostre grup de BeGI i assumir la condició de regidor no adscrit a l'Ajuntament de Berga, amb l'objectiu de preservar la continuïtat i coherència del projecte original".
D'aquesta manera, el futur regidor no adscrit s'ha mostrat disposat a "garantir l'estabilitat, la coherència i la lleialtat a l'esperit amb què BeGI va néixer: un projecte municipalista, al servei exclusiu de Berga i sense cap dependència de sigles externes". I, juntament amb la resta de membres de la formació que li fan suport, fa "una crida a preservar la serenitat, el respecte intern i la transparència", reiterant que continuaran "treballant per una oposició constructiva i fidel a la ciutadania de Berga".
Així, l'anomenada "alternativa de BeGI" està conformada per Lluís Minoves Pujols, Susana Rodríguez Belmonte, Miquel Amado Caldera, Pere Fernández Uribe, Toni Baños Tor, Júlia Herrero Cantero, Jordi Toran Bermejo, Pascual Aguilar Planell, Ana Vázquez Safont, Angélica María Echeverry Ospina, Agustí Miró Piella, Daniel Pascual López i dues persones més que donen suport sense fer públic el seu nom.