Un total de 88 veïns de Gósol (Berguedà) han donat suport al consistori perquè sol·liciti un canvi de demarcació i el poble quedi integrat a la de Barcelona. A la consulta popular, celebrada aquest diumenge entre les 10 i les 14 hores, han participat fins a cent veïns, poc més de la meitat dels que estaven convocats a les urnes. Mentrestant, dotze han optat pel "no" i no s'ha registrat cap vot en l'opció "no sap / no contesta".
L'alcalde del municipi, Rafael López, ha dit que els resultats permeten "vehicular" una demanda que hi havia a la localitat des de feia anys, ja que Gósol és l'únic municipi del berguedà que forma part de la demarcació de Lleida. Ara es posaran a "treballar per intentar que la voluntat del poble es faci realitat", ha remarcat López, tot posant-se en contacte amb les administracions superiors.
De fet, el pròxim pas és demanar un informe favorable al canvi a les diputacions, el Consell Comarcal del Berguedà i la Generalitat. A més, des del consistori també se n'elaborarà un altre exposant la situació i reflectint els resultats de la consulta, ja que l'objectiu d'aquesta decisió és resoldre una situació administrativa que, per formar part de Lleida, els impossibilitava realitzar determinats tràmits administratius o accedir a ajudes.
El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha assegurat en un missatge a X que respectaran "com no podria ser d'altra manera" la decisió dels gosolans i que tindran "tot el suport pertinent". El canvi de província l'ha d'aprovar el Congrés dels Diputats.