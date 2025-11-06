Gósol posa data a la consulta sobre el canvi de demarcació

L'Ajuntament de Gósol ha aprovat, en una sessió plenària, la celebració d'una consulta popular per tal de conèixer l'opinió del veïnat sobre la possibilitat que el consistori demani passar a formar part de la demarcació de Barcelona. El plebiscit tindrà lloc el 7 de desembre a la Sala de Plens, entre les 10.00 i les 14.00 hores, i hi podran participar les persones majors de 16 anys empadronades al municipi.
Esteu d'acord que el municipi de Gósol sol·liciti el canvi de província i s'integri a la província de Barcelona?. Aquesta és la pregunta que es formularà en la votació, tal com han exposat des de la corporació en una publicació a les xarxes socials, i que dona compliment a l'anunci fet per l'alcalde, Rafel López, el mes de juny. Així, amb l'objectiu que "la població estigui degudament informada", des de l'Ajuntament es posarà a l'abast tota la informació respecte de la situació actual i dels canvis que pot suposar passar de Lleida a Barcelona.
Ara bé, per poder atendre directament els dubtes o neguits dels residents, la corporació també té previst celebrar dues reunions informatives presencials, amb l'assistència del secretari municipal. Seran el 25 de novembre a les 17.00 hores, i el 29 de novembre a les 18.00 hores. Així mateix, es posa de manifest que la campanya de divulgació es mantindrà activa fins al 5 de desembre a la mitjanit, deixant la jornada prèvia a la consulta per a la reflexió. La finalitat d'aquest procediment és reflexionar sobre l'encaix territorial de Gósol, tenint en compte que es troba dins la comarca del Berguedà, però és l'única població d'aquesta pertanyent a la demarcació de Lleida.
Tenint en compte les dades de l'Idescat (any 2024), tindran dret a vot unes 190 persones. Tanmateix, també s'habilitarà una recollida de signatures per a totes aquelles persones que vulguin donar suport a la iniciativa i no estiguin empadronades. En aquest sentit, des del consistori emfatitzen que "la participació és voluntària i de caràcter consultiu", i que si bé el resultat no tindrà efectes jurídics directes, "servirà per orientar les decisions futures de l'Ajuntament i per iniciar, si escau, els tràmits legals corresponents davant les administracions competents".
Cal tenir present que aquesta eventual tramitació no serà ràpida, ja que haurà de ser aprovada directament des de Madrid. Així ho estableix la Constitució espanyola, que recull que "qualsevol alteració en els límits provincials haurà de ser aprovada per Llei Orgànica", és a dir, amb el vistiplau del Congrés dels Diputats. D'entrada, l'Ajuntament de Gósol ha confirmat que els resultats de la consulta es faran públics el mateix dia, un cop finalitzat l'escrutini, publicant-se tant al tauler d'anuncis municipal com a l'aplicació Eagora.