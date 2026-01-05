Gironella estrena aquesta setmana el nou format del mercat setmanal

El mercat setmanal de Gironella diu adeu a la plaça de la Vila. L'espai comercial estrena la nova ubicació amb l'entrada de l'any nou, amb una reestructuració impulsada sota el nou marc normatiu de la Diputació de Barcelona i amb l'objectiu de millorar-ne l'accessibilitat, la seguretat i l'oferta.
El pròxim 7 de gener, el veïnat de Gironella podrà gaudir del nou mercat setmanal a la plaça de l'Estació. La cita, que mantindrà els dimecres com a dia de desplegament, encetarà el calendari del 2026 amb una notable renovació que va més enllà de l'espai físic que ocuparà, concentrant més productors locals i parades de sectors variats. L'horari de funcionament serà durant la franja matinal, des de primera hora del dia fins ben entrat el migdia.
Segons apunten des del consistori, l'actualització de la normativa reguladora "permet ampliar l'accessibilitat a la zona de paradistes", tenint en compte que la plaça de l'Estació és "de grans dimensions, amb una superfície totalment llisa i accessible a totes les persones". Aquesta major facilitat d'accés, apunten, també té a veure amb el fet que "la nova ubicació del mercat permet ampliar les zones d'aparcament, facilitant així, zones d'aparcament gratuïtes com l'aparcament de l'Espai el Blat, carrer Balmes o el nou aparcament de Cal Forroll".
En definitiva, el nou mercat setmanal de Gironella disposarà d'onze parades que oferiran productes del sector de l'alimentació, com fruita i verdura, salats, aviram, mel i dolços, pa i pastisseria o menjar preparat; així com del sector tèxtil (roba i complements) i de l'artesania (productes elaborats a la vila i vinculats a l'Associació de Comerciants de Gironella). A més, des de la corporació local celebren que "la reubicació del mercat també contempla la creació de sinergies amb el comerç local, augmentant el flux d'usuaris a l'eix comercial durant el dia de mercat".
"A banda d'adaptar-nos al nou marc normatiu de la Diputació de Barcelona, també volem oferir un mercat de qualitat amb la proximitat dels productes com a punt de partida", ha posat de manifest el regidor de Comerç i promoció econòmica, Jordi Macià, qui constata que "la nova ubicació del mercat també permet un accés universal a totes les persones a l’espai de venda".