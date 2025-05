Gironella canvia la ubicació del mercat setmanal: serà a la plaça de l'Estació

L'Ajuntament de Gironella ha modificat l'ordenança que regula la venda no sedentària a les noves directrius de la Diputació de Barcelona, que s'han d'aplicar obligatòriament a partir del mes d'octubre d'enguany. La principal novetat té a veure amb la ubicació del mercat setmanal, que passarà de celebrar-se a la plaça de la Vila per desplegar-se a la plaça de l'Estació.

Segons assenyalen des del consistori en un comunicat de premsa, la Diputació exigeix un nou marc de seguretat pública i de circulació en els espais públics de venda. Tenint en compte aquesta premissa, la ubicació actual al nucli antic de Gironella s'allunya del nou marc normatiu en matèria de seguretat. Per aquest motiu, la corporació comparteix que ha estudiat diferents propostes per reubicar el mercat, sent la de l'Estació la més adient sota la nova normativa.

"La nova ubicació permet una organització i disposició de les parades amb major grau de seguretat per a venedors i compradors", ha posat en relleu el regidor de comerç i promoció econòmica, Jordi Macià, qui apunta que es tracta d'un espai que queda aïllat del pas dels vehicles tot i que permet l'actuació de les unitats de seguretat. En aquest sentit, l'Ajuntament assegura que el nou emplaçament s'ha treballat estratègicament des de diferents punts de vista: per crear sinergies amb el comerç local, per fomentar la inclusivitat i facilitar l'accés universal, i per descongestionar el trànsit del nucli històric. "Volem afavorir la trobada ciutadana i la convivència, així com el reforç del sentiment de comunitat mitjançant una activitat regular i oberta a tothom tal com es caracteritza el nostre mercat dels dimecres", ha afegit el regidor.

D'altra banda, en la mateixa modificació de l'ordenança s'ha hagut d'adaptar un altre aspecte a partir de la nova normativa provincial i que té a veure amb la regulació administrativa i el control de les concessions de venda en espais públics. En concret, el consistori ha d'aplicar els canvis de directrius pel que fa a la logística d'espais i taxes. "El fet de reordenar el mercat també ens permet ampliar l'oferta de productors i venedors al nostre mercat", ha exposat respecte d'aquest canvi Macià.