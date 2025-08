Les obres de la plaça Porxada de Bagà avancen a bon ritme

Els treballs de remodelació integral de la plaça Galceran de Pinós -plaça Porxada- de Bagà avancen a bon ritme. Així ho ha compartit el consistori en un comunicat de premsa, on recorden que la finalitat de les obres és millorar el drenatge, l'accessibilitat i l'estètica d'aquest espai emblemàtic de la vila, els orígens del qual es remunten al segle XIII.

L'empresa Ingeniería Constructora Manresana s'està fent càrrec dels treballs, adjudicats per un import de 309.400,00 euros (sense IVA) i finançades entre la Generalitat i l'Ajuntament de Bagà -el 20% els aporta el consistori amb fons propis i la resta es cobreixen a través del PUOSC-. El termini d'execució previst és de 14 setmanes, tot i que l'adjudicatari ha proposat una millora amb una reducció de cinc setmanes. En tot cas, es preveu que les obres estiguin enllestides a principis d'aquesta tardor, de tal manera que la plaça pugui tornar a ser l'escenari de l'arrencada de la Salomon Ultra Pirineu (l'edició d'enguany tindrà lloc els dies 3, 4 i 5 d'octubre).

En el mateix escrit, la corporació destaca que les excavacions "permeten veure un aspecte inèdit d'aquesta plaça", tenint en compte que "feia anys que no s'hi feia una intervenció d'aquesta magnitud". De fet, ha estat en el decurs de les tasques preliminars que s'ha pogut descobrir el secret que amagava l'emplaçament: una part de paviment original, format de còdols, i que es conservarà parcialment al porxo inferior. Aquest tram es podrà utilitzar amb normalitat, si bé es preveu la instal·lació d'una passera per facilitar el pas de les persones amb mobilitat reduïda. "El que hem hagut de plantejar és la convivència entre deixar un testimoni i que es vegi realment com era el paviment originari, però també la comoditat que han de tenir els veïns, que molts d'ells són gent gran i s'ha de tenir en consideració que viuen allà i cada dia han d'entrar", deia al respecte l'alcalde, Lluís Casas, durant la presentació de les obres.

Per a l'Ajuntament, aquesta descoberta "afegeix un valor significatiu a l'espai". Ara bé, el mateix consistori ha compartit que la recerca arqueològica continuarà durant l'execució dels treballs de remodelació, i no es descarta la possibilitat de trobar vestigis d'una muralla més antiga, entre l'emmurallat actual i l'antic portal de la Portella.

Precisament, l'acabament del terra serà l'element que més permetrà identificar amb més facilitat la intervenció executada, pel fet que no s'actualitzava des de feia seixanta anys. Per escollir el nou llosat, l'administració local ha celebrat una consulta popular que va permetre deliberar que l'opció preferida del veïnat era la pedra silícia grisa amb acabat flamejat. Sigui com sigui, les peces es col·locaran respectant les mides i orientacions vigents fins la data, reproduint el dibuix original de la plaça per "mantenir la seva identitat visual i respectar el patrimoni històric de Bagà".