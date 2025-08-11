La Fundació la Llar preveu consolidar l'oferta del Blat els mesos vinents amb més places i nous serveis

La llar-residència El Blat de la Fundació la Llar va obrir portes l'abril de 2023. Des d'aleshores, el recurs ha crescut, ampliant fins a 24 places les 12 amb les que va engegar, obrint-se a la comunitat de l'Alt Berguedà i invertint les donacions i subvencions obtingudes a ampliar serveis com la sala multisensorial o obres per millorar l'aïllament de l'edifici. Aquest 2025, la fundació encara la recta final dels treballs i la burocràcia per consolidar el centre, amb uns passos que passen per l'augment de 10 llits més, la regularització del centre de dia i la posada en marxa d'un càtering propi. En paral·lel, la direcció també pensa en el futur dels recursos i posar un marxa un altre equipament a Berga.
En els ja més de cinc anys que Ester Comellas és gerent a la Fundació la Llar, l'entitat ha pogut endreçar la situació i establir unes línies de treball que han permès engegar projectes com el del Blat. "Partíem d'una entitat que tenia una situació de deute, i això feia que les instal·lacions haguessin quedat envellides i no s'hagués invertit en nous serveis", descriu, asseverant que "hem millorat, però continuem fent camí". "Hem fet un esforç important per revertir la situació en l'àmbit de gestió i poder aconseguir ser una entitat de referència", afegeix. És per aquest motiu que la Llar va alinear els seus nous passos amb dues oportunitats clau que van permetre poder fer realitat una idea que feia anys que tenien al cap: un centre residencial.
"Hi havia una necessitat molt gran de places residencials al Berguedà. Només en teníem 12, en dos pisos de la Font del Ros, i molta llista d'espera", detalla Comellas, incidint que "les famílies veien el seu futur amb incertesa, perquè no sabien si, el dia que ja no poguessin cuidar els seus fills, la fundació tindria la capacitat d'oferir-los el servei". És en aquest context de reforç de l'estructura de la fundació i ressorgiment administratiu que l'entitat va veure aproximar-se l'ocasió perfecta per fer el pas: el Departament de Drets Socials va obrir noves places al Berguedà i es van posar a disposició algunes línies dels Next Generation a les quals podia optar l'entitat.
"Van passar dos trens que no podíem deixar escapar, i la sort va ser que els vam poder aconseguir tots dos", celebra Comellas, qui explica que el primer pas va ser trobar l'equipament que permetés fer-ho realitat. "Necessitàvem un espai amb urgència, amb un seguit de característiques, així que vam demanar-ho a tots els ajuntaments de la comarca per si sabien d'algun edifici als seus municipis que s'hi poguessin ajustar", comparteix la gerent, qui apunta que "va ser quan, des de Bagà, ens van parlar de la situació de l'antic hotel de Terradelles, que estava a la venda, i de seguida vam tenir clar que era perfecte". I així va ser, perquè la negociació de compra va ser fructuosa ràpidament i amb molt poca intervenció, l'equipament va estar llest per rebre el vistiplau del Govern.
Part d'aquesta reforma i altres arranjaments posteriors es van cobrir, en efecte, amb una subvenció dels fons europeus Next Generation que van rebre. Tot plegat, es va fer realitat "un projecte interessant i, en el fons, atrevit", considera Comellas, argumentant que "avui dia, tirar endavant iniciatives tan particulars en zones rurals i amb la densitat de població que té la nostra comarca és una decisió valenta, però està funcionant perquè era necessari i perquè hem fet possible un model circular al cor de l'Alt Berguedà, on ens han acollit amb els braços oberts".
Els pròxims passos endavant del Blat
Actualment, la llar-residència El Blat té disponibles -i ocupades- les 24 places ofertes. Ara bé, segons les previsions de la Fundació la Llar, podria ser qüestió de setmanes que el Departament convalidi els 10 darrers llits que han pogut instal·lar a l'equipament amb l'última obra feta al centre. "Hem fet el tràmit perquè la Generalitat pugui concertar la majoria de les places, deixant-ne un parell de privades per poder atendre emergències o demandes temporals i puntuals", afirma Comellas, qui precisa que aquests espais de seguida quedarien coberts perquè "tenim llista d'espera".
També en un termini breu, l'entitat espera poder obrir el centre de dia, servei que ja funciona únicament per als residents del Blat, però que, un cop sigui validat pel Govern, podria rebre més usuaris del territori, malgrat que no visquin al centre. Aquest recurs estaria disponible per a persones que disposin del certificat de discapacitat intel·lectual, i segons la gerent, pot beneficiar a les persones que, vivint a l'Alt Berguedà, actualment s'han de desplaçar fins a Avià.
Una altra línia de millora que té molt avançada la fundació és l'adequació de la cuina per a poder preparar l'aliment propi del centre. L'ens pensa en un format de càtering que pugui, a la vegada, oferir llocs de feina mitjançant el Centre Especial de Treball."Ara hem començat les obres i, si tot va bé, entre principis d'any i la Pasqua de 2026, començarem amb el servei de càtering", posa de manifest Comellas.
El Berguedà necessita 60 places pel 2030
Mentre la Fundació la Llar acaba de culminar el projecte del Blat, l'entitat ha recopilat informació i fet previsions sobre la demanda que té i tindrà la comarca els anys vinents. Segons les estimacions de l'entitat, "l'any 2030, al Berguedà hem de tenir 60 places residencials", recalca la gerent, puntualitzant que"aquestes 60 pot ser que es necessitin més aviat o més tard, però hem de ser-hi en aquests cinc anys". En aquests moments, entre els pisos i la llar-residència, hi ha 36 places, i també hi ha les 10 que s'estan acabant de validar. En tot cas, encara caldria incrementar-ne. És per aquest motiu que la Llar ja pensa en un nou equipament que es pugui ubicar a la capital.
"Al Berguedà tenim molt poques places perquè som una comarca que on persones viuen molt amb la família o viuen de forma autònoma, així que no necessiten tant aquests espais residencials. Però en el moment que aquesta persona emmalalteix o envelleix de cop és quan apareix la necessitat", explica Comellas, qui afirma que "ens hem d'anticipar a aquest moment perquè, aleshores, serà tard per començar a treballar-hi". I la mirada es troba ara a Berga, malgrat que el plantejament sigui molt inicial.
"Per anar a trobar una solució i poder donar resposta a aquesta demanda que ens arribarà, estem treballant en un projecte per crear un espai d'habitatge a Berga", apunta, avançant que el format seria dual, per cobrir les necessitats de les persones que poden viure amb més autonomia i les que necessiten més acompanyament. "A Berga hi ha més serveis, així que és un lloc més adequat perquè les persones que tenen autonomia puguin fer la seva i accedir a activitats que no es troben en la resta de municipis", assevera la gerent. D'aquesta manera, aquest futur equipament disposarà de pisos individuals, amb tots els recursos, i altres de compartits, amb més atenció directa. I tot, compartint algunes zones, inspirades en els models de cohabitatge. "De moment, només projecte, però queda clar que haurà de ser un edifici una mica gran per poder-ho encabir tot", ha conclòs.