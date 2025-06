«Ho estic vivint amb molta il·lusió. Som part d'una festa molt maca»

La Patum de la Llar ha esdevingut, per tercer any consecutiu, el tret de sortida a les festes de Corpus a Berga. Amb el seu trasllat a la plaça de Sant Pere, l'afluència de públic ha crescut. També ha demostrat el potencial que té la celebració com a agent integrador dins el món cultural i de referència a Catalunya, cridant l'atenció del Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat.

La Patum de la Llar és possible gràcies a moltes persones i voluntaris. Però, essencialment, la fan realitat els 62 saltadors i saltadores que aquest 2025 entomen la responsabilitat de fer realitat les diferents comparses de la festa. És el cas de Dolors Vilarnau i Ivan Roca, dos usuaris de la Fundació la Llar que salten als Nans Vells i la Guita Grossa, respectivament.

"He saltat diverses vegades, però serà la primera que faig de Nan Vell", ha reconegut Vilarnau, que assenyala que, en edicions anteriors de la festa, ha estat "acompanyant de Gegants, als Turc i Cavallet, i Ple". Per la seva banda, Roca s'estrena a la celebració. Fa tot just dos anys que viu a Puig-reig i va trobar feina amb la Llar. "M'ho van proposar l'any passat, però no n'estava molt segur. I aquest any ho he volgut provar i m'ha agradat", ha compartit Roca.

Tot i ser nouvingut, Roca assenyala que estava familiaritzat amb la festa. "Havia vingut abans a la Patum Completa", ha detallat, puntualitzant que "el meu germà viu a Puig-reig i la seva dona és de Berga, així que ja havíem pujat algun cop". Tot i això, serà el primer cop que visqui la Patum de la Llar. I, en aquest cas, també hi tindrà la família: "Avui vindran el meu germà i la meva mare, i potser venen amb les nenes. És un al·licient per mi que em vegin", ha reconegut amb il·lusió.

El salt de Guites de la Patum de la Llar

Lídia López

Una preparació amb bona companyia

Els salts i balls d'aquest dimarts són el resultat d'una preparació molt treballada. Però aquesta tasca s'ha fet dins la comunitat de la Fundació la Llar, amb saltadors, monitors i voluntaris molt implicats. "Tota la gent de la Llar ens ha ajudat molt", ha emfatitzat Vilarnau, qui ha incidit que, en el seu cas, ha necessitat assajar per "per adaptar-me i aprendre tot el necessari amb el pas als Nans". "Visc el canvi en positiu i amb moltes ganes de saltar", deia minuts abans que se celebrés el salt.

Les mateixes bones sensacions són compartides per Roca, que si bé manifesta que "algunes coses han costat una miqueta", també aclareix que "ha estat un procés molt enriquidor". "Ho estic vivint amb molta il·lusió. Al final, es tracta de provar coses noves i ser part d'una festa molt maca".

Fet i fet, un cop hagin participat en la Patum de la Llar, també s'animaran a treure el cap en algun dels altres actes previstos per Corpus. "Vindré algun dia més, però marxo a la platja", ha declarat Vilarnau, mentre que Roca també s'ha mostrat disposat d'acostar-se, novament, amb la companyia del seu germà.