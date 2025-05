El so del Tabal inspira el disseny de la samarreta de La Patum

Berga ha descobert aquest dissabte el disseny que protagonitza la samarreta oficial de La Patum aquest 2025. Es tracta d'una representació de l'onomatopeia del Tabal feta per Sergi Montaner, qui ha argumentat l'elecció en el fet que és el so que anuncia a tots els berguedans el tret de sortida del Corpus. La confecció de la samarreta ha estat a càrrec de la Fundació Horitzó, amb una producció al voltant de les 3.000 unitats i que ja estan a la venda.

Sobre un fons negre, s'il·lustra l'onomatopeia Pa-Tum, acompanyada d'una silueta del Tabaler i un símbol d'exclamació, d'un color vermell intens. Aquest és el disseny elaborat per Montaner per la samarreta d'enguany, que assenyala que li ha donat protagonisme a aquesta comparsa per la seva funció "cabdal" a la festa: "Fa de missatger de La Patum al món". "Amb la sortida del Tabal comencen la Patum Infantil, la dels grans, la de la Llar, la de la Pietat... comencen moltes patums", ha emfatitzat.

A més del lligam com a artista, Montaner també ha participat en l'acte com a coordinador de la Patum Infantil, pel fet que l'acte d'enguany s'ha dedicat a aquesta celebració. "Estem contents de com treballem, vivim i cuidem la Patum Infantil", ha assenyalat, afegint que els cuidadors transmeten els valors als nens i nenes per tal que aprenguin a "estimar la Patum coneixent-la des de dins".

💥 Aquest és el disseny de la samarreta oficial de @lapatum 2025https://t.co/cQj3CjmwIe pic.twitter.com/mfh8ZthD1t — NacióBerguedà (@NacioBergueda) May 24, 2025

Aquest serà un any especial per la Patum Infantil, que la setmana vinent ensenyarà al món els nous caps dels Nans Nous i els nous vestits dels Gegants -amb el disseny de Jordi Rafart-. Serà al Convent de Sant Francesc, el 31 de maig a les 12.00 hores, i hi participaran el mateix Montaner, a més d'Isaac Santiago (regidor de Joventut), Pau Reig (artista i escultor) i Marko Caminal (enginyer).

La presentació d'aquest dissabte ha estat conduïda per Xavi Rossinyol, qui ha percebut en l'ambient de la plaça Sant Pere el caliu patumaire amb les notes del ball de l'Àliga, interpretat per la Banda de l’Escola Municipal de Música de Berga. La formació també ha tocat la Marxa de La Patum en el moment de desplegar la samarreta sobre la façana de l'Ajuntament, i El Patumaire, com a cloenda.

Acte de presentació de la samarreta oficial de La Patum aquest 2025

Lídia López

Aquest és el tercer any que l'Ajuntament de Berga impulsa la creació d'una samarreta oficial de La Patum, com una via per generar "sensació d'unitat". "Tant se val d'on vinguis: la Patum és de totes les persones de Berga i de totes les de la humanitat que vulguin ser patumaires, i la samarreta és una manera de contribuir a generar aquesta comunitat i a fer que tothom se senti seva la festa", ha compartit l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez.

Les samarretes es poden comprar a la Botiga de la Manela (plaça de Sant Pere), Fígols Home-Dona (plaça Viladomat) i La Patumaire (passeig de la Pau). El preu de la samarreta és de 15 euros la unitat.