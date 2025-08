Festa Major de Gironella 2025: programa, dates i horaris

Gironella escalfa motors per viure la setmana amb més gresca i xerinola de tot l'any a la vila. El poble esdevindrà temporalment la Perla de l'Estiu, en una edició de les festes de Sant Roc que consoliden l'aposta per la professionalització de la festa major més gran del Berguedà iniciada l'any passat. Ara bé, malgrat la continuïtat en aquest reforç de la conjugació de tradició, cultura i lleure, l'organització presenta algunes novetats per tal que la celebració tingui sorpreses any rere any.

Des de balls a concerts, passant per àpats populars, exposicions, espectacles, presentacions, missa i activitats infantils. L'Ajuntament de Gironella i les entitats locals han fet possible una agenda de set dies d'acció, des del 13 i fins al 19 d'agost. A continuació, podràs consultar l'agenda completa de la Festa Major de Gironella del 2025.

L'agenda del 13 d'agost

19.00 h – Inauguració i obertura de l'exposició L'Armari de la Festa. Espai Santa Eulàlia.

21.30 h – Espectacle inaugural amb les Pregoneres d'Honor 2025: Laia i Carla Font Estruch. Plaça de la Vila.

L'agenda del 14 d'agost

17.00 h – Vuit hores de Petanca. Plaça de l’Estació

19.00 h – Esclatada familiar amb imatgeria i cultura popular. Presentació de la gegantona Raimunda, acompanyada dels Gegants de Gironella i el Lleó de Gironella. Música d'Entrompats Band i Grallers de Gironella. Recorregut: de l'Espai Santa Eulàlia a la Plaça de la Vila.

20.30 h – Sopar popular (opció vegana-vegetariana). Plaça de la Vila.

22.00 h – L'Esclatada: festa nocturna amb seguici popular. Recorregut: des de l'Església Nova de Santa Eulàlia fins a la Plaça de l'Església.

00.00 h – Espectacle final amb castell de focs a càrrec de la Pirotècnia Estalella. Plaça de l'Església.

00.30 h – Nit de festa amb el grup Brou i DJ Ot Cat. Plaça de la Vila.

L'agenda del 15 d'agost

19.30 h – Acte de comiat i proclamació del Pubillatge Gironellenc. Plaça de la Vila.

21.30 h – Vermúsic.Plaça de l'Església.

22.30 h – Festa amb SDP 509, The Tyets, Mon DJ i Anna Gisbert. Plaça de l’'Estació.

L'agenda del 16 d'agost

09.00 h – Trobada de pesca infantil. Roques del Pont Vell.

10.00 h – Seguici de Sant Roc amb cobla i imatgeria. Des de la Fundació Sant Roc fins a la Plaça Dr. Armengou.

10.30 h – Missa Major en honor a Sant Roc amb la Coral Estel. Església Nova de Santa Eulàlia.

12.00 h – Diada de Sant Roc: ballades i cultura popular. Música la Coral Estel i la Cobla Berga Jove. Plaça de la Vila.

16.00 h – Torneig de botifarra. Espai El Blat.

18.00 h – Gimcana familiar Les pinyes de Gironella. Plaça de la Vila.

19.00 h – Sardanes amb la Cobla Berga Jove. Plaça Dr. Armengou (davant la Fundació Sant Roc).

20.00 h – Vermúsic. Plaça de l'Església.

21.30 h – Festival de dansa folklòrica amb l'Esbart Manresà i l'Esbart Nou Sant Jordi Gironella. Plaça de la Vila.

23.00 h – Vermúsic. Plaça de l'Església.

23.30 h – Festa amb Diversiones, Frikibingo i DJ Ot Cat. Plaça de l'Estació.

L'agenda del 17 d'agost

12.15 h – Missa pels difunts. Església Nova de Santa Eulàlia.

19.00 h – Espectacle familiar amb La Dona del Sac. Plaça de la Vila.

20.00 h – Concert amb Orquestra Venus. Plaça de l'Estació.

21.00 h – Vermúsic. Plaça de l'Església.

23.00 h – Ball de Gala amb Orquestra Venus i Duet Caramelo. Plaça de l'Estació.

L'agenda del 18 d'agost

18.30 h – Sardanes amb Cobla Montgrins. Plaça Dr. Armengou (davant la Fundació Sant Roc).

19.00 h – Espectacle familiar - Festa del Confeti amb Peluxes. Plaça de la Vila.

20.00 h – Concert amb Orquestra Montgrins. Plaça de l'Estació.

20.00 h – Vermúsic. Plaça de l'Església.

23.00 h – Ball de Gala amb Orquestra Montgrins i Pep i Mª José Músics. Plaça de l'Estació.

L'agenda del 19 d'agost

16.00 h – Inflables a la piscina. Piscina Municipal.

18.30 h – Presentació del llibre Cooperativisme al Berguedà amb Daniel Raya. Espai Santa Eulàlia.

20.00 h – Proclamació del Padrí i la Padrina de la Fundació Sant Roc. Fundació Sant Roc.

22.00 h – Cantada d'havaneres amb Els Cremats. Repartiment de rom cremat a la mitja part. Plaça de la Vila.