Gironella inaugura un nou tram de la Via del Carrilet

Gironella ha fet un pas més en la recuperació de l'antic traçat del Carrilet com a via verda. En coincidència amb la Festa Major de Viladomiu Nou, l'Ajuntament de Gironella i el Consell Comarcal del Berguedà han mostrat al públic el resultat de l'esforç comú: un nou tram d'aquest recorregut històric i que uneix les colònies de Viladomiu Vell i Viladomiu Nou.

Al llarg del traçat restaurat, de menys d'un quilòmetre de llargada, els usuaris poden gaudir d'un entorn verd i pacificat apte per fer rutes, tal com destaquen les administracions implicades. De fet, perquè sigui més confortable, s'ha dotat amb zones de descans equipades amb bancs i ombres, i s'han instal·lat llums LED de baix consum que permeten circular pel camí a qualsevol hora del dia. A més, l'actuació ha permès recobrar dos punts històrics dins el llegat del ferrocarril al municipi: el túnel i l'antic pont.

En total, s'hi han invertit 350.174 euros, dels quals el Consell n'ha aportat 180.000 i la corporació local 170.174. En aquest sentit, l'administració supramunicipal ha obtingut la seva part del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, inclòs en els Plans de Sostenibilitat Turística en Destinació, finançat pels fons Next Generation de la Unió Europea.

Un calendari que mira als anys 2026 i 2027

Aquest tram de la Via del Carrilet és el segon que es transforma al municipi. Anteriorment, es va posar a disposició el traçat que va de Cal Bassacs al Polígon de Camp dels Pals, finançats en gran part amb una subvenció inclosa en els pressupostos de l'Estat. De fet, segons ha precisat l'alcalde de Gironella, David Font, en declaracions a NacióBerguedà, dels 670.000 euros que s'han invertit fins a la data al projecte, 380.000 s'han cobert a través del finançament extern.

En aquest sentit, Font ha confirmat que, pròximament, arrencaran els treballs per a l'execució de tercer tram. Aquesta obra farà d'enllaç entre les dues primeres, circulant entre Camp dels Pals i Viladomiu Vell. "Si tot va bé, el febrer del 2026 podrem anar des de la punta de Viladomiu Nou a Cal Bassacs passant per la nova Via del Carrilet ja recuperada", ha detallat el batlle, qui ha recordat que les persones que ho desitgin podran "arribar fins a Gironella, passant per la vorera que tenim ara".

Ara bé, el projecte quedarà culminat un cop es converteixi el recorregut fins a la Perla, és a dir, arranjant el trajecte entre Cal Bassacs i Gironella. "És un tram que passa per una zona ja urbanitzada, amb voreres i habitatges, i encara hem de definir com volem que sigui, arquitectònicament parlant", ha assenyalat l'alcalde. Aquesta decisió quedarà tancada, previsiblement, "entre finals de 2025 i principis del 2026", per tal que les obres es puguin executar "de cara al 2027". Quan s'acosti l'hora, el consistori també buscarà noves vies de suport econòmic.