Puig-reig rehabilitarà l'edifici històric de Cal Sastre de la Costa

L'Ajuntament de Puig-reig ha donat llum verda al projecte per a la consolidació estructural i rehabilitació de Cal Sastre de la Costa. Es tracta d'una actuació és de caràcter urgent, a causa del mal estat de conservació que presenta l'edifici, i que té com a objectiu principal evitar el col·lapse de la coberta i garantir la pervivència d'un immoble "emblemàtic per al municipi".

L'actuació s'ha pressupostat en 240.225,74 euros (més IVA) i se centra en la recuperació dels valors arquitectònics originals de l'edifici. Cal Sastre de la Costa està inclòs en el catàleg de patrimoni com a Bé de Protecció Urbanística (BPU) per la seva rellevància cultural i la seva representativitat de l'arquitectura tradicional del municipi.

D'aquesta manera, el consistori avança que les principals intervencions que es duran a terme en la primera fase del projecte són:

Enderroc dels cossos afegits : S'eliminaran les estructures annexes que, amb el pas del temps, han desvirtuat la imatge original de la masia.

: S'eliminaran les estructures annexes que, amb el pas del temps, han desvirtuat la imatge original de la masia. Consolidació estructural : Es reforçarà l'estructura de l'edificació, especialment la teulada, que serà renovada amb bigues de fusta per garantir-ne l'estabilitat i seguretat. També es restauraran les parets i es construirà una nova escala exterior.

: Es reforçarà l'estructura de l'edificació, especialment la teulada, que serà renovada amb bigues de fusta per garantir-ne l'estabilitat i seguretat. També es restauraran les parets i es construirà una nova escala exterior. Rehabilitació de façanes i tancaments: Es recuperaran les obertures originals i s'hi instal·larà la fusteria adequada per protegir l'interior de l'immoble.

Una actuació en dues fases

Tal com indiquen des de l'Ajuntament, aquesta primera intervenció està dissenyada per frenar el deteriorament de l'immoble i preservar-ne els elements patrimonials. Un cop finalitzada la consolidació exterior, la corporació local posarà en marxa una segona fase de treballs que consistiran a definir un pla d'usos per a l'equipament. Serà en funció d'aquest pla es projectarà i executarà la rehabilitació de l'interior.

Per tot plegat, des del consistori posen de manifest que, amb aquesta aprovació, es completa un "pas decisiu per salvar un edifici de gran valor històric per a Puig-reig", que té per objectiu assegurar-ne el futur i "obrir la porta a nous usos públics per al gaudi de tota la ciutadania". Està previst que el projecte surti a licitació a la tardor.

Segons la descripció del Catàleg de Patrimoni de la Diputació de Barcelona, Cal Sastre de la Costa és una antiga casa de pagès que ha conservat la volumetria de la construcció original, a la qual se li van afegir construccions annexes els anys posteriors destinades a l'activitat agropecuària. Els detalls històrics indiquen que era una de les masoveries de la masia de la Sala. La construcció actual data de finals del segle XVII, i les ampliacions esmentades van ser executades als segles XVIII i XIX.