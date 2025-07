Què fer aquest cap de setmana al Berguedà: 1, 2 i 3 d'agost

El Berguedà enceta l'agost, el mes per excel·lència de les festes majors, amb dues cites al Baix Berguedà. Olvan i Montclar s'omplen de concerts, activitats infantils i àpats populars per celebrar les seves cites més grans de l'any. També hi haurà música a Vilada, Puig-reig i Santa Maria de Merlès, a més d'altres cites culturals per distreure's el cap de setmana.

NacióBerguedà et facilita els diferents plans per gaudir a la comarca, els dies 1, 2 i 3 d'agost.

Olvan està immers en la celebració de la Festa Major. Aquest dijous, els veïns i veïnes pengen les banderetes al poble, l’activitat que ha esdevingut el tret de sortida del programa, amb actes que s’allargaran fins al 6 d’agost. Concert com el de Sau 30, La Nit del Canet i Els Pescadors de l’Escala; activitats infantils com la gimcana pagesa o el concurs de dibuix; la prova de reptes de la Marrana de l’Ou; i l’estrena del Sindicat com a escenari de la Festa Major marcaran l’edició d’enguany.

Festa Major de Montclar

De l’1 al 4 d’agost, Montclar viu la Festa Major. La cita consta d’una agenda diversa, que va des de la música per a tots els públics i les iniciatives infantils, al ball i la missa solemne com a activitats tradicionals. I, per culminar la celebració, xatonada popular i havaneres amb Mar Endins. Consulta el programa.

Rumba Tour Festival

Puig-reig acull per primera vegada el Rumba Tour Festival, el certamen itinerari de rumba catalana que vol mostrar al territori aquest gènere artístic tan autèntic. L’escenari serà la plaça Nova, i l’agenda es desplegarà els dies 1 i 2 d’agost amb els concerts de: Rumba Total, Loxias i Kezalá, el divendres; i Rumba Heritage, Aaron Carmona i DJ Rumbacat, el dissabte. A més, també es podrà gaudir del mercat rumbero. Els horaris.

Nits als Pins

Vilada ha preparat la cinquena edició de la Nits als Pins, una proposta cultural que tornarà a omplir el Parc dels Pins del Metge de músic en directe. La programació d'enguany combina alguns dels artistes més reconeguts de l'escena catalana actual amb propostes menys conegudes però en clara projecció i creixement. Aquest cap de setmana, el programa consta de Suu, el divendres, i Blaumut, el dissabte. Podeu comprar entrades aquí.

Fira-mercat clàssic de l’Espunyola

L’Espunyola celebra aquest cap de setmana la XXVI edició de la Fira-mercat clàssic, el certamen al voltant dels recanvis de vehicles clàssics i antiguitats. Una oportunitat única per trobar i comprar peces úniques, mentre es gaudeix de l’exposició de tractors antics i maquinària agrícola, les demostracions de treballs de camp i l’esmorzar popular (diumenge). La fira estarà oberta tot el dissabte i diumenge fins al migdia.

«L’Asland de fa un segle»

Un dia, pels volts dels anys vint, l’enginyer en cap de la Fàbrica Asland de Castellar de n’Hug, Joseph M. W. Stone, rep una comitiva de visitants, amics dels amos, per tal d’explicar-los el funcionament de la fàbrica de ciment. L’ajudaran la Falgars i el Ramon, treballadors que les han viscut de tots colors. Un viatge al passat de la fàbrica per reviure aquella jornada i descobrir la cimentera i la colònia. Es durà a terme cada dissabte, entre el 5 de juliol i el 30 d’agost, a les 11.00 hores. L’aforament és limitat, així que cal comprar les entrades prèviament.

«Fàbrica endins»

Un viatge entre la pols de ciment de l’antiga fàbrica Asland, mitjançant una visita immersiva amb ulleres de realitat virtual. Aquesta particular ruta ofereix a l’usuari proposta que l’endinsarà en el laberint fabril de la cimentera tal com era l’any 1920, passant per diferents espais i naus del recinte -avui dia museístic- per complementar la visita. Una oportunitat per recuperar el patrimoni arquitectònic i industrial de l’Alt Berguedà, a través de les noves tecnologies. Es durà a terme cada dissabte, entre el 5 de juliol i el 30 d’agost, a les 16.00 hores. L’aforament és limitat, així que cal comprar les entrades prèviament.

Berga celebra una nova edició del cicle Berga viu l'estiu, una iniciativa impulsada per l'Oficina de Turisme i el Museu Comarcal de Berga que té per objectiu divulgar el coneixement sobre la història i el patrimoni cultural de la ciutat. Aquest cap de setmana, s’ha programat: Berga a vista de campanar (2 d’agost).

Sona 2025

L’agenda de concerts del Sona 2025, al Monestir de Lluçà i Santa Maria de Merlès, clouen amb l’única proposta programada al municipi berguedà. Serà el 2 d’agost, a partir de les 21.30 hores, i portarà sobre l’escenari de la plaça a Brisa Nunjo, una cantant i compositora catalano-camerunesa, i la seva banda. La proposta de Nunjo consta de temes trencadors que empoderen i fan moure l’esquelet.