El Museu del Ciment de Castellar de n'Hug viatja al passat amb la realitat virtual

El Museu del Ciment de Castellar de n'Hug estrena un nou recurs que permet descobrir com era la feina a la fàbrica Asland ara fa un segle. Es basa en l'ús d'ulleres de realitat virtual, que s'han equipat amb set escenes en diferents espais de l'equipament fabril i que sobreposen la situació actual amb una reproducció en 3D amb les màquines a ple rendiment. L'eina s'ha finançat amb una dotació del Consell Comarcal del Berguedà provinent dels fons europeus Next Generation.

"Vam arribar que la fàbrica estava en més mal estat. A poc a poc, hem anat reconvertint espais, obrint sales, millorant museografies i ampliant l'oferta divulgativa", ha celebrat la responsable del Museu del Ciment, Anna Garcia, remarcant que "amb aquesta experiència immersiva, el visitant es podrà transportar a aquesta fàbrica quan estava en ple funcionament, i poder entendre millor com s'hi treballava". "Ara podem viure una part més vivencial en la visita", ha puntualitzat.

El servei està disponible a través de les 15 ulleres de realitat virutal que ha pogut adquirir l'equipament, configurats amb les set escenes més representatives del procés d'elaboració del ciment pòrtland que produïa la fàbrica. "Els visitants podran veure els espais originals i transportar-se a la sala tal com era originàriament", ha compartit Garcia. En concret, els set portals que s'han integrat en el recorregut virtual, són: L'arribada del tren, El laboratori, La màquina de vapor, La pedrera, Els forns rotatoris, L'elevadora de catúfol, Les cintes transportadores, i L'assecadora.

Aquest divendres, ha tingut lloc la inauguració institucional del recurs. La setmana vinent, en el marc de la celebració del Dia Internacional dels Museus, es posarà gratuïtament a disposició dels visitants perquè el puguin provar (17 de maig). A partir d'aquí, el tour de realitat virtual s'oferirà cada dissabte a les 16.00 hores, amb reserva prèvia i en grups d'entre 10 i 15 persones "per poder manipular bé les ulleres".

El projecte s'ha fet realitat amb el finançament aportat des del Consell Comarcal, que ha destinat part dels recursos provinents del Pla de sostenibilitat turística en destinació, dotat pels Next Generation, amb una inversió de 54.000 euros. Ho ha detallat el president, Moisès Masanas, qui ha precisat que aquesta iniciativa forma part d'un programa conjunt dedicat al Museu del Ciment per un valor total de 136.000 euros. Així, el pla també inclou el circuit interpretatiu pel Clot del Moro, inaugurat el novembre del 2023, i una pròxima implementació, també en l'àmbit de la realitat virtual. Aquesta consistirà en un cub on els visitants del museu podran accedir i veure del vídeo de presentació del programa de les ulleres, amb un format immersiu.

L'alcalde de Castellar de n'Hug, Salvador Juncà, prova les ulleres de realitat virtual

Lídia López

Actes per commemorar els 50 anys del tancament

Aquest 2025 farà 50 anys que la fàbrica Asland va tancar les portes. Per aquest motiu, des del museu preparen una agenda social per commemorar el fet i, en especial, "per recordar el treball de les persones". Tal com ha avançat Anna Garcia, una de les accions previstes és la inauguració d'una escultura en homenatge als treballadors. A més, també s'han previst xerrades i altres activitats, tant a Castellar de n'Hug com a la Pobla de Lillet.

Actualment, el Museu del Ciment és un dels recursos turístics més atrau més visitats al Berguedà. Va obrir portes l'any 2002 i és una de les seus dins el sistema territorial del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC). "Hem d'anar treballant per poder millorar aquest espai, que és molt important per Castellar de n'Hug i pel Berguedà", ha declarat al respecte l'alcalde de Castellar de n'Hug, Salvador Juncà, qui ha assenyalat que "hi ha molta feina per fer, i sovint no es veu perquè consisteix a anar netejant la fàbrica, que queda molta part per recuperar". D'aquesta manera, el batlle ha assegurat que "això s'ha reactivat gràcies al turisme, perquè va quedar abandonat", incidint que "hem d'intentar invertir-hi cada any i esperar que perduri i tiri endavant".

També s'han sumat a l'acte d'inauguració la gerent de l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural, Yolanda Fernandez; el president de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, Sebastià Prat; l'alcalde de la Pobla de Lillet, Enric Pla; el director del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, Jaume Perarnau; i el vicepresident del Consell Comarcal, Ramon Caballé.